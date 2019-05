Pippo Baudo spiega come è nata la rivalità tra Heather e Lorella

Pippo Baudo, ecco come è nata l’eterna rivalità tra Heather Parisi e Lorella Cuccarini

Pippo Baudo si lascia intervistare da Tv Sorrisi e Canzoni, a cui fa delle rivelazioni a cuore aperto. Ma non parla solo della sua vita personale, ma gli viene chiesto di dire la sua sull’eterna rivalità che c’è tra Heather Parisi e Lorella Cuccarini. A distanza di tantissimi anni lo scontro tra i due volti della televisione italiana non si placa. Infatti, qualche mese fa, sembra essere riemersa una forte rivalità sui social. Le due storiche ballerine iniziarono la loro carriera negli anni ’80 e sin da subito mostrarono di essere una contro l’altra, sebbene più volte volessero dimostrare il contrario. Pare che la rivalità nacque proprio a causa di una scelta presa da Pippo Baudo, che decise di far ballare la Parisi insieme a Lorella, la quale era stata, fino a quel momento, un ballerina di supporto nel corpo di ballo di quella che sarebbe diventata la sua rivale. Pare che da questo momento iniziò a esserci ostilità tra Heather e Lorella. Inizialmente giustificavano questa rivalità come un’invenzione dei giornali. Ma recentemente hanno ammesso entrambe la situazione, ora a parlare ci pensa proprio Baudo.

Heather Parisi e Lorella Cuccarini, la rivalità tra loro non si è mai spenta

Continua a esserci l’eterna rivalità tra Heather Parisi e Lorella Cuccarini. Sono diverse le frecciatine che continuano a mandarsi sui social. A scoprirle fu proprio Baudo, che ora spiega cos’è davvero accaduto. Il noto conduttore italiane rivela di essere stato lui a creare il personaggio di Heather. Ciò è avvenuto intorno alle fine degli ’70, quando la Parisi si trovava in vacanza in Calabria dai suoi parenti. Proprio qui Baudo le fece il provino. “Era un po’ grassottella ma bravissima”, spiega il noto presentatore. Ma sembra proprio che la Parisi non abbia mai perdonato al conduttore la sua proposta di farla lavorare a fianco a Lorella.

Pippo Baudo: Heather non l’avrebbe mai perdonato

“Lei non mi hai perdonato la proposta di far coppia con Lorella”, rivela Baudo, riferendosi a Heather. Quest’ultima, di fronte alla scelta presa dal conduttore, secondo quanto rivela quest’ultimo, avrebbe poi risposto: “Ma io sono la Parisi e non posso esibirmi con questa ballineretta”. Ora Baudo confessa: “Non ho potuto farci niente”.