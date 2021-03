Pippa Middleton mamma bis, nata seconda figlia: il nome omaggia Kate

By

Pippa Middleton ha partorito: è nata la seconda figlia. Pochi mesi fa si vociferava di una seconda gravidanza per la sorella di Kate ed è stata confermata solo di recente. Ma è evidente che Pippa fosse già avanti con la sua seconda gravidanza, visto che oggi è nata la sua seconda figlia. La sorella minore di Kate Middleton ha dato alla luce una femminuccia. Lei e suo marito James Matthews hanno accolto quindi una bellissima bimba tra le loro braccia. I due sono già genitori di un maschietto, Arthur, che oggi ha due anni ed è diventato un fratello maggiore.

La seconda figlia di Pippa Middleton è nata oggi, intorno alle 4.20 di stamattina, e pesa poco meno di tre chili, come ha reso noto People. Fonti vicine alla coppia ha fatto sapere che sono tutti felicissimi per questa nascita, e tutto è andato bene insomma. La bimba sta bene ed è perfetta. Come si chiama? Il nome della figlia di Pippa è un omaggio a sua sorella Kate. La bimba si chiama Grace Elizabeth Jane ed Elizabeth è anche il secondo nome di zia Kate: la duchessa di Cambridge si chiama infatti Catherine Elizabeth. Ma è anche il secondo nome di nonna Carole.

Per nonno e nonna Middleton si tratta del quinto nipote: tre avuti da Kate e due da Pippa. I principini George, Charlotte e Louis hanno quindi una nuova cuginetta con cui giocare tra qualche anno. Una notizia che ha portato gioia in casa Middleton e anche in quella dei duchi di Cambridge dopo un periodo decisamente tumultuoso. William e Kate stanno ancora facendo i conti con le rivelazioni bomba di Harry e Meghan da Oprah, a cui la duchessa ha anche replicato. Ma di sicuro l’arrivo di una nipotina porterà un po’ di serenità nelle loro vite.

E non bisogna dimenticare che proprio Meghan Markle è in dolce attesa di una femminuccia, quindi William e Kate avranno presto un’altra nipotina. Ben presto quindi diventeranno zii di un’altra femminuccia.