Pippa Middleton è di nuovo incinta: colpo di scena al Giubileo della regina

Colpo di scena ai festeggiamenti dedicati al Giubileo di Platino della Regina Elisabetta: a rubare la scena a tutti è stata Pippa Middleton, la sorella di Kate. Per la prima volta la donna 38enne si è mostrata al pubblico con il pancione che ha di fatto annunciato la sua terza gravidanza. Naturalmente gli obiettivi dei fotografi sono stati implacabili e in un amen hanno colto la rotondità. E pensare che Pippa, in questo lungo e festoso fine settimana, non ha per nulla cercato i riflettori, preferendo adottare un profilo basso. Difficile però nascondere il pancione che, infatti, alla fine, ha fatto capolino ed è stato immortalato.

Che la sorella della Duchessa di Cambridge sia di nuovo in dolce attesa, è fuor di dubbio. Eppure, caso curioso, i portavoce di Pippa, nonostante l’evidenza, non hanno confermato la gravidanza a livello ufficiale, optando per un secco ‘no comment’. Prima che gli obbiettivi dei fotografi intercettassero il pancione della Middleton, nulla si sapeva del bebè in arrivo. Nessuno ha mai annunciato che la donna fosse incinta. Da qui l’effetto sorpresa generatosi al Giubileo.

Come sopradetto, si tratta della terza dolce attesa per la più piccina di casa Middleton che è sposata con James Matthews, con il quale ha avuto i due frutti d’amore Arthur e Grace, rispettivamente 3 anni e 14 mesi. La coppia ha deciso di dare un secondo nome alla piccola Grace. Non un nome a caso, bensì “Elizabeth” in onore della sovrana del Regno Unito.

Il riserbo mantenuto dalla coppia sulla terza gravidanza non è una novità, considerando che, anche nelle due precedenti dolci attese, Pippa e James hanno avuto il medesimo atteggiamento, ossia hanno scelto di non dare in pasto ai media la loro situazione familiare. D’altra parte i due da sempre non amano i riflettori, cercando pace e tranquillità.

Il fidanzamento e il matrimonio tra Pippa e James

Il 17 luglio 2016 ci fu la comunicazione del fidanzamento ufficiale tra Pippa e James . La coppia si è sposata il 20 maggio 2017 nella chiesa di St. Mark, nel Berkshire.