Kate Middleton, la sorella Pippa nei guai: ennesimo scandalo a corte!

Non c’è pace per la nuora della defunta Lady Diana nonché moglie del Principe William, che deve fare i conti con un’altra brutta vicenda

Nuove preoccupazioni per Kate e William. Un nuovo scandalo rischia di travolgere la corona inglese anche se la faccenda non tocca direttamente la Regina Elisabetta bensì la nuora della defunta Lady Diana Spencer. Pippa Middleton, cognata del Principe, deve fare i conti con le accuse che sono state rivolte al suocero, il padre del marito James Matthews, sposato nel 2017.

David Matthews è stato accusato di stupro da un una donna, Virginia Roberts. La vicenda risalirebbe alla fine degli anni Novanta, quando la presunta vittima era solo un’adolescente. Pare che non si sia trattato di un caso isolato e che il suocero di Pippa Middleton si sia approfittato della ragazza ben due volte: prima a Parigi e poi sull’isola di St.Barth, dove Matthews possiede un rinomato hotel.

La causa è iniziata in Francia nel 2018 ma per via della pandemia da Coronavirus le indagini sono state sospese per un lungo periodo. Ora, stando a quanto riportano i media inglesi, chi di dovere avrebbe ripreso in mano il caso, creando non pochi problemi al ricco uomo d’affari. Una faccenda che, seppur indirettamente, potrebbe macchiare il percorso di Pippa e della sorella Kate Middleton.

David Matthews ha assicurato che tutte le accuse sono infondate e che gli è stata tesa una trappola per danneggiare i suoi affari e la sua famiglia, tra le più prestigiose del Regno Unito. Nessuna dichiarazione ufficiale è arrivata da parte di Kate o Pippa Middleton ma è risaputo che le due siano molto legate.

Chi è il marito di Pippa Middleton

Pippa Middleton ha sposato James Matthews nel 2017. La coppia ha due figli: Arthur Michael William e Grace Elizabeth Jane, nati rispettivamente nel 2018 e nel 2021. Il marito di Pippa lavora nel mondo della finanza. È uno degli uomini più ricchi in Inghilterra.

I suoi genitori – David e Jane – sono i proprietari del lussuosissimo Eden Rock Hotel di St Barts (frequentato pure dalla famiglia Middleton). È fratello di Spencer, star del reality inglese Made in Chelsea. Aveva pure un altro fratello, Michael, morto però nel 1999 a soli 22 anni per una caduta dal Monte Everest.

In sua memoria è stata istituita la Micheal Matthews Foundation, che si occupa di aiutare i bambini poveri a ricevere un’istruzione scolastica. L’uomo ha inoltre una sorellastra, Nina, frutto del primo matrimonio del padre con l’ex pilota Anita Taylor.