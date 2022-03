Kate Middleton e Camilla, sgarro sui social a Meghan: affronto e oblio

Le battaglie nella Royal Family si combattono in silenzio, a colpi di sgarri muti ma velenosi, con mosse particolari che possono sfuggire a qualcuno ma non certo ai protagonisti della faida reale: l’ultimo tiro mancino è stato giocato da Kate Middleton e Camilla di Cornovaglia, rispettivamente compagne di William e Carlo, le quali hanno indirettamente punzecchiato Meghan Markle con un gesto che oltremanica e oltreoceano sta già facendo discutere parecchio. Cosa è accaduto di preciso? Nelle scorse ore, per celebrare la giornata mondiale del libro, Camilla, che presiede oramai da tempo il club del libro, ha ospitato sul suo profilo Instagram The Reading Room i consigli di lettura di Kate per i bambini. Ed è in questa occasione che è stata rifilata una stoccata alla moglie di Harry.

Non è un mistero che Kate sia una donna perspicace, che impara rapidamente. Negli ultimi anni sembra abbia ‘rubato’ a Meghan l’idea di leggere libri ai bambini. Infatti la duchessa di Cambridge, con l’appoggio di Camilla, si sta occupando di potenziare e migliorare l’alfabetizzazione dei più piccoli consigliando libri per bambini. Nel corso della giornata del libro, ne ha suggeriti cinque. Peccato che nella rosa scelta non ci sia stata traccia di The Bench, il volume illustrato per i piccini scritto da Meghan e pubblicato l’8 giugno 2021 da Random House Children’s Books. La Markle ha anche narrato l’audiolibro della storia.

Una svista o un affronto pesante alla cognata obliata? Difficile credere alla prima ipotesi. In molti infatti credono che la non menzione del libro della moglie di Harry sia stato fatto di proposito e studiato da Kate assieme a Camilla che, come è noto, non vede di buon occhio, per usare un eufemismo, l’ex star di Suits. Anche con la Middleton ha avuto rapporti tesi, ma negli ultimi anni le cose sono andate via via migliorando.

Camilla, i rapporti con Kate e Meghan

“La brunetta che scodinzola intorno a William”, fu l’etichetta che Camilla diede a Kate in tempi passati. La duchessa di Cambridge ha però saputo andare oltre, come nel suo stile, cercando pian piano di ingraziarsi la consorte di Carlo. Missione compiuta, tanto che oggi Camilla la ospita pure nel suo club del libro.

Nessun segnale di disgelo, invece, tra Meghan e Camilla che non ha mai potuto sopportare l’ex attrice di Hollywood. “La futura regina non vedeva di buon occhio questa avventuriera in arrivo da Los Angeles, ma neanche a Meghan è mai piaciuta Camilla: il sentimento di antipatia era reciproco”, ha sottolineato di recente biografo reale Tom Bower.