Harry e Meghan “torneranno a corte”: il piano dopo la morte della Regina

Un esperto stravolge le carte in tavola e anticipa che Harry e Meghan Markle potrebbero fare ritorno nella Famiglia Reale. Ovviamente, si tratta di un’indiscrezione e va presa con le pinze, anche perché ci sono delle rivelazioni contrastanti. Infatti, c’è si dice certo del fatto che l’ex attrice di Suits non sia in alcun modo disposta a tornare nel Regno Unito. Eppure oggi arriva un rumor, che non viene svelato da una persona qualsiasi, bensì da un autore reale, Tom Quinn. Quest’ultimo è certo che Harry e Meghan starebbero pensando di fare ritorno a corte in un momento ben preciso.

Nelle scorse settimane si è parlato di una presunta rottura tra i due Duchi di Sussex. Sono trascorsi circa due anni da quando si sono tirati fuori dalla Royal Family, scatenando un caos all’interno della Corona. Non sono di certo rimasti fermi negli Stati Uniti. Hanno avviato varie collaborazioni, portando avanti i loro rispettivi impegni lavorativi e cercando di crearsi una posizione ben precisa. Di recente sono anche stati premiati per il loro supporto alla black community e la battaglia per i diritti umani dal Presidente dell’Associazione Nazionale per il Progresso delle Persone di Colore.

Nonostante tutti questi impegni, il figlio di Carlo e Lady Diana ha accusato un duro colpo: hanno perso qualsiasi protezione pubblica da parte della polizia. Non può spostarsi con i figli e con Meghan Markle perché è certo che non sarebbero al sicuro. Ora il principe Harry vorrebbe tornare a Londra per riprendere i rapporti con la sua famiglia. Ed ecco che Tom Quinn, durante il podcast To Di For Daily, rivela un’indiscrezione bomba.

Harry e Meghan starebbero pianificando il loro ritorno nella Royal Family, in un determinato momento. Quale sarebbe? Una fonte ha rivelato all’autore reale che i due Duchi di Sussex credono che “quando i reali più anziani moriranno” potrebbero trovare un modo giusto per tornare “come reali part-time, che già volevano essere”. Questo è il piano che avrebbe in mente una delle coppie più discusse al mondo.

Quando la Regina Elisabetta II non ci sarà più qualche cosa potrebbe cambiare nella Royal Family e Harry potrebbe approfittare di quel momento. Ma perché la coppia crede che quello sarà il momento giusto per fare il loro ritorno all’interno della Corona? Il loro obbiettivo sarebbe, appunto, quello di essere dei reali solo per metà anno, ovvero sei mesi.

Allo stesso tempo, vorrebbero concessa la libertà di vivere i restanti sei mesi negli Stati Uniti o in qualunque altra parte del mondo. Il principe Harry e la sua Meghan vorrebbero essere liberi di gestire la loro vita, soprattutto quella lavorativa, restando comunque dei reali.

Questa soluzione permetterebbe loro di avere anche la protezione della polizia, che hanno perso. Oggi Meghan e Harry sarebbero speranzosi di vedere Carlo come un futuro Re più moderno, rispetto alla Regina, che avrebbe negato loro questo genere di liberità.