Pippa Middleton di nuovo mamma: è nata la terza figlia

Si allarga la famiglia di Pippa Middleton. Stando a quanto riporta in esclusiva People nei giorni scorsi la sorella minore di Kate Middleton ha dato alla luce la sua terza figlia. Il parto è avvenuto al St. Mary’s Hospital di Londra, la stessa struttura dove sono nati tutti i figli del Principe William. Il nome della piccola non è stato ancora svelato: E!News ha provato a contattare un portavoce di Pippa senza però ricevere alcuna risposta. Massimo riserbo dunque, come accaduto del resto per tutta la durata della dolce attesa.

La notizia della terza gravidanza di Pippa Middleton è arrivata in maniera inaspettata lo scorso giugno, a gravidanza inoltrata. La giovane si è presentata al Giubileo della Regina Elisabetta con un vestito verde brillante che le fasciava il pancione già bello grosso. Per ben otto mesi Pippa e il marito James Matthews hanno preferito mantenere il segreto.

Pippa Middleton ha altri due figli: Arthur, di tre anni, e Grace di 16 mesi. Nonostante la popolarità la 38enne è molto riservata e raramente concede interviste alla stampa. Lo scorso anno ha fatto uno strappa alla regola rivelando che oggi si mantiene in forma proprio grazie ai suoi bambini, che sono molto vivaci. La giovane Middleton è sempre stata una grande sportiva, proprio come la Duchessa di Cambridge, alias Kate.

Chi è il marito di Pippa Middleton

Pippa Middleton ha sposato James Matthews nel 2017. L’uomo ha 46 anni e lavora nel mondo della finanza. È uno degli uomini più ricchi in Inghilterra. I suoi genitori sono i proprietari del lussuosissimo Eden Rock Hotel di St Barts (frequentato pure dalla famiglia Middleton).

È fratello di Spencer, star del reality inglese Made in Chelsea. Aveva anche un altro fratello, Michael, morto però nel 1999 a soli 22 anni per una caduta dal Monte Everest. In sua memoria è stata istituita la Micheal Matthews Foundation, che si occupa di aiutare i bambini poveri a ricevere un’istruzione scolastica. James ha inoltre una sorellastra, Nina, frutto del primo matrimonio del padre.