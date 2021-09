Pio e Amedeo ritirano il Premio Satira e pungono. Web: “Stoccata a Fedez”

Pio e Amedeo omaggiati a Forte dei Marmi con il Premio Satira Politica, giunto alla 49esima edizione. Il duo comico foggiano ha partecipato all’evento sabato 18 settembre mentre ha speso delle parole social sulla manifestazione il giorno successivo. Ed è proprio sul web che i due pugliesi, oltre a ringraziare il pubblico che li segue, hanno pungolato coloro da cui sono stati attaccati, riferendosi sia agli utenti ‘comuni’ che insultano, sia a quelli che, a detta loro, aizzano “sterili e pretestuose polemiche”.

In molti hanno subito sostenuto che la chiosa fosse riferita a Fedez, con il quale Pio e Amedeo hanno avuto uno scontro a fuoco in rete dopo aver ironizzato ai Seat Music Awards (evento trasmesso da Rai Uno e guidato da Carlo Conti) sulla bufera scatenata dal rapper sulla tv di stato nel corso del Concertone del Primo Maggio. All’epoca il marito di Chiara Ferragni accusò la Rai di un tentativo di censura ai suoi danni.

I due foggiani hanno fatto del sarcasmo sull’episodio, pizzicando Fedez in modo netto, schernendolo e sostenendo che il cantante sia alquanto impegnato a creare polveroni mediatici per aumentare il numero di followers e vendere diversi tipi di prodotti. Ne è seguita una querelle ruvida in cui è scesa in campo anche al Ferragni contro la quale Pio e Amedeo hanno tuonato causticamente.

Pio e Amedeo premiati a Forte dei Marmi: il discorso e le stoccate a coloro che li criticano

Così Pio e Amedeo su Instagram in merito al premio ricevuto: “Ieri a Forte dei Marmi abbiamo ricevuto il premio per la Satira Politica 2021, un riconoscimento prestigioso di cui siamo molto molto fieri. E vorremmo condividere questa soddisfazione con tutti voi, con la nostra gente, con il nostro pubblico. Senza di voi nulla è possibile”.

Spazio quindi alle punture verso chi li ha criticati: “Ed è per questo che vogliamo dedicare questo premio alle PERSONE, a quelle per bene, a quelle che non hanno bisogno di sfogare un disagio interiore scrivendo ca…ate e cattiverie sui social, alle persone che invece di buttare via il tempo a infervorarsi con sterili e pretestuose polemiche hanno voglia di consumare la vita col sorriso”.

“Ecco, il nostro resta sempre lo stesso effimero compito: cercare di distrarvi e regalarvi qualche sorriso in più. Grazie a voi per permettercelo. Vi vogliamo bene ragazzi”, ha concluso il duo comico.

A differenza di quanto dichiarato ai Seat Music Awards, in tal frangente il duo comico non ha citato esplicitamente Fedez che per ora non ha rilasciato alcun commento sulla vicenda. Non è escluso che non lo possa fare nelle prossime ore.

Satira Politica Forte dei Marmi: gli altri premiati

Oltre a Pio e Amedeo, sono stati premiati Valerio Lundini, Emanuela Fanelli, Brenda Lodigiani, Walter Siti, Khaby Lame e Fran Lebowitz. Il sindaco Bruno Murzi insieme al presidente di giuria e direttore artistico Beppe Cottafavi hanno dato l’arrivederci al 2022 per la cinquantesima edizione del premio Satira.