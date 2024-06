Pio e Amedeo passano alla Rai? La nota ufficiale (Mediaset sorride)

Pio e Amedeo, al secolo Pio D’antini e Amedeo Grieco, sono davvero a un passo dal firmare con la Rai? La notizia è circolata nelle scorse ore. A divulgarla sono stati Dagospia, La Repubblica e il quotidiano Domani che ha reso noto che il tandem comico foggiano sarebbe stato a un passo dal raggiungere un accordo con la tv di Stato per avere uno spazio in prima serata su Rai Tre al giovedì sera. E invece non si avvererà nulla di tutto questo: lungo il pomeriggio di sabato 8 giugno, i diretti interessati, attraverso un comunicato postato tra le proprie stories Instagram, hanno smentito il loro passaggio sull’emittente pubblica, sottolineando che continueranno quasi certamente a collaborare con Mediaset.

Nella nota in questione, Pio e Amedeo hanno negato fermamente che “ci sia un’apertura” nei confronti “dell’Azienda Rai”. Quindi hanno aggiunto che il loro rapporto con “Mediaset e l’editore è dei migliori e volto alla continuità”. Tradotto, ci sono parecchie possibilità che D’Antini e Grieco, nella prossima stagione televisiva, avranno uno show tutto loro su una delle reti del Biscione.

Retroscena e sospetti sul futuro televisivo di Pio e Amedeo

Ma una trattativa con la Rai c’è stata o no? Difficile pensare che tre organi di stampa quotati come Dagospia, la Repubblica e Domani si siano inventati tutto di sana pianta. Giuseppe Candela, giornalista di Dagospia e firma de Il Fatto Quotidiano, ha così commentato la nota del tandem comico: “Pio e Amedeo smentiscono l’arrivo in Rai. Panico per le polemiche e passo indietro? La notizia era stata confermata da tre siti diversi”. Perché si parla di polemiche?

La vicenda ha radici politiche. Non è un mistero che la coppia artistica foggiana goda della stima della premier Giorgia Meloni. Candela nutre il sospetto che una trattativa sia realmente stata intavolata, ma che poi la Rai abbia lasciato perdere per non andare ad impelagarsi in una sorta di nuovo caso Pino Insegno, amico della presidente del Consiglio che, dopo essere stato piazzato al Mercante in Fiera e a Reazione a Catena, si è beccato del raccomandato.

In tutto ciò c’è anche da considerare il ruolo di Mediaset: Pio e Amedeo hanno sempre goduto dell’apprezzamento dei vertici del Biscione, che li hanno coinvolti in diversi progetti televisivi. Non è da escludere che dopo che sono suonate le sirene della Rai i piani alti di Cologno Monzese si siano attivati per convincere i due comici a sposare nuovamente la causa del Biscione.