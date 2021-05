Pio e Amedeo baciano Maria ad Amici 20: la scelta dopo le polemiche

Pio e Amedeo ospiti alla finale di Amici 2021: il duo comico foggiano è tornato al Serale dopo il successo di Felicissima Sera. Un successo che loro hanno ricordato e sottolineato, con la solita irriverenza e sfacciataggine, appena sono entrati in studio. Nel parlare del loro programma hanno ricordato anche i numerosi baci che ci sono stati nel loro programma del venerdì sera. Lo avranno fatto a caso? No, ovvio che no: Pio e Amedeo hanno baciato Maria De Filippi. Hanno detto infatti che quando lei è stata loro ospite non hanno fatto in tempo a baciarla, come invece hanno fatto con altri ospiti. E pure tra di loro.

Pio si è avvicinato a Maria e l’ha colta un po’ di sorpresa dandole un bacio a stampo. Amedeo non poteva essere da meno al suo amico, quindi ha chiesto alla conduttrice un bacio anche per lui. Maria è stata al gioco, come sempre, e ci sono stati baci a stampo con Pio e Amedeo nella finale di Amici 20. “Tanto abbiamo fatto i tamponi”, hanno aggiunto. Un momento che non poteva passare inosservato, come anche altre battutine che i comici hanno fatto. Per la finale hanno preparato un monologo che è stata una lettera indirizzata alla conduttrice, in cui hanno passato in rassegna tutti i professori e i giudici.

Veronica Peparini e Stefano De Martino sono stati destinatari delle battute più irriverenti. Alla prima hanno detto infatti che vent’anni fa portava all’asilo il fidanzato Andreas Muller. La reazione di Veronica? Si aspettava una battuta simile, ma ci ha riso su. Poi hanno fatto notare che ci sono stati tanti ragazzi con un nome d’arte: Enula, Ibla, Deddy. Si sono domandati quindi che fine abbiano fatto ragazzi con nomi normali, per esempio Michele o Antonino. Facendo l’ultimo nome, Amedeo ha tranquillizzato De Martino dicendo che non doveva pensare male. Il riferimento era chiaramente ad Antonino Spinalbese, tirato in ballo già nelle prime puntate del Serale.

Ha sorpreso però la scelta fatta da Pio e Amedeo in finale ad Amici 2021 dopo le polemiche: non ne hanno parlato. Non avrebbe sorpreso infatti se nel loro intervento avessero risposto, dopo averlo fatto già sui social, alla bufera che si è scatenata dopo il monologo dell’ultima puntata. Stasera sono tornati in tv per la prima volta dopo Felicissima Sera, ma non c’è stato il minimo accenno a quanto accaduto.