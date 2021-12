Pio e Amedeo a Uà di Baglioni: pioggia di critiche, il pubblico non gradisce

A Uà (Uomo di varie età) hanno fatto un ‘blitz’ Pio e Amedeo, al secolo Pio D’Antini e Amedeo Grieco. Non appena hanno messo piede in studio, come nel loro stile, hanno cominciato a bombardare il conduttore, in questo caso il ‘divo’ Claudio Baglioni, che si è prestato all’ironia pungente dei foggiani. Peccato che per una buona fetta del pubblico del varietà di Canale Cinque, l’incursione del tandem comico sia andata parecchio di traverso. Infatti, su Twitter c’è stata una pioggia di critiche. Tantissimi gli utenti che hanno sostenuto che Pio e Amedeo, in una simile trasmissione, sono stati fuori luogo.

“Non è come la Rai dove devi dire a tutti quanto prendi. Qua, Mediaset, sono le isole Cayman dello spettacolo. Dai quanto guadagni?”, hanno incalzato Pio e Amedeo. Il cantautore romano ha mostrato un sorriso, naturalmente non svelando il cachet ricevuto dal Biscione. Altro giro, altre battute taglienti: “Ti vedremmo bene al Capodanno su Canale 5…”. Baglioni ha ricordato che già sono stati scelti altri conduttori (protagonisti, da Bari, saranno Federica Panicucci e Albano). “Se vabbè, c’è la Panicucci ma già ti vedo a Bari, ubriaco a me…da. Tu spacchi Claudio”, la tirata dei due foggiani.

Spazio ad altri ‘pizzicotti’ indirizzati alla tv di stato e naturalmente al padrone di casa di Uà. “Tu te la tiri Claudio, hai ancora quell’atteggiamento da Rai”. “Ma no, non me la tiro”, ha sussurrato l’artista. Spazio al capitolo talent e giovani cantanti: ancora sarcasmo. Pio e Amedeo hanno consigliato a Baglioni di farsi dei “tatuaggi a stellina sul petto, ai capezzoli”. “Abbiamo già il titolo per le copertine: Claudio Baglioni, sono tornato e sono più depravato”, la battutaccia dei due comici.

Dunque lo sketch in cui Baglioni si è infilato un un paio di occhiali da vista da nerd per sembrare più giovanile, come se fosse un concorrente di un talent show. Giudici, ovviamente, Pio e Amedeo, che hanno snocciolato una raffica di punzecchiature sull’età dell’artista capitolino. Pure sul nome: “Non va bene, devi cambiarlo. Serve più corto, come quello dei giovani d’oggi”. “Mi chiamavano Agonia quando andavo al bar sulla Prenestina”, ha confessato Claudio, scatenando ancor più la vena sarcastica di D’Antini e Grieco che gli hanno affibbiato il nome d’arte ‘Sciatica’.

Pio e Amedeo ospiti a Uomo di varie età su Canale Cinque: una fetta di pubblico non gradisce

Su Twitter, non appena i due foggiani si sono palesati in studio, è iniziata a cascare una pioggia battente di cinguettii al veleno. Eccone alcuni scritti a caldo, segno che una fetta di pubblico non ha gradito la presenza del duo comico a Uà: “Non capisco tutta questa necessità di infilare Pio e Amedeo in ogni dove. Sono in saldo? Cachet in offerta al 70% di sconto?”. “Che fastidio, oltre a non far ridere”. “Ma hanno mai fatto ridere qualcuno?”. “Ma alle battute di sti due mentecatti, dovremo ridere? Chiedo per un’amica e l’amica sono io”.

E ancora: “Bene, vedo che a tutti noi fan di Baglioni sostanzialmente Pio e Amedeo fanno schifo”. “Vabbè, sono arrivati. Approfitto e faccio un po’ di zapping. Insopportabili”. “Non reggo Pio e Amedeo. Avvisatemi quando se ne vanno”. “Ecco. Io per esempio sti due, me li sarei risparmiati volentieri nel programma”.

Altri cinguettii di fuoco: “Quei due trogloditi chiamati per risollevare gli ascolti pure a Baglioni… Mamma mia a che livello siamo arrivati!”. “Bene ora si può cambiare canale!”. “Perché devono inserire quei due dappertutto”.

Più che evidente che molti fan di Baglioni avrebbero fatto a meno del momento comico dei due foggiani che, su Twitter, tra tante critiche, hanno raccolto anche qualche complimento.