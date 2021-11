Publitalia ha reso noto i palinsesti Mediaset del 2022, quello del primo trimestre almeno. Così sono saltate fuori tutte le novità del nuovo anno relative a Canale e non solo. Quelle della rete ammiraglia sono di sicuro le novità che suscitano più curiosità. Soprattutto quest’anno visto che c’è un cambiamento per uno dei programmi su cui al momento Mediaset punta di più. Fanpage ha raccolto le news più importanti della nuova stagione televisiva di Canale 5 e tra le tante c’è quella sul Grande Fratello Vip 6: cambierà giorno da gennaio a marzo 2022.

Come è stato già detto e ridetto, Signorini concluderà la sesta edizione del reality show a metà marzo. La finale è fissata a lunedì 14 e infatti questa è la prima serata confermata anche per il prossimo anno. Il GF Vip 6 non andrà più in onda il venerdì nel 2022, però. La prima serata del quinto giorno della settimana è quella in cui forse il reality soffre un po’ di più la concorrenza: sarà questo il motivo alla base della scelta Mediaset? Probabile, ma non ufficiale. Fatto sta che nel 2022 il GF Vip 6 andrà in onda il lunedì e il giovedì sera.

Il venerdì prenderà il posto di Signorini l’appuntamento di Canale 5 con le fiction. In programma ci sono Più forte del destino, Fosca e Viola come il mare. Inutile dire che il sabato sera regnerà ancora sovrana Maria De Filippi: prima con C’è Posta per Te e poi con il Serale di Amici. Per quanto riguarda le date, C’è Posta dovrebbe partire come sempre dopo le festività e quindi l’8 o il 15 gennaio 2022. Il Serale di Amici subito dopo, per cui a fine marzo o inizio aprile, in base alla partenza e alla durata di C’è Posta per Te. L’inizio del Serale di Amici però libererà la domenica pomeriggio, quando dovrebbero poi alternarsi soap opera e film.

La domenica sera invece tornerà Lo Show dei Record con Gerry Scotti e gli speciali di Avanti un Altro in prima serata con Paolo Bonolis. Nelle altre serate della settimana invece ci saranno film, Champions League e Supercoppa Italiana di calcio e programmi in via di definizione, soprattutto per il mercoledì sera. Proprio in questo giorno Pio e Amedeo dovrebbero tornare a marzo 2022 con Felicissima Sera, ma non si sa ancora con quanti appuntamenti.