Pino Insegno di nuovo papà: scelto il nome del quarto figlio

Pino Insegno: arriva il quarto figlio a 60 anni

Tutto pronto per l’arrivo del nuovo erede di Pino Insegno. Per l’attore e doppiatore si tratta del quarto figlio dopo Matteo e Francesco, avuti dall’ex moglie Roberta Lanfranchi, e il piccolo Alessandro nato dall’unione con Alessia Navarro. Il bambino, come rivelato da Insegno al settimanale Nuovo, nascerà ad agosto, più precisamente tra l’8 e il 10, con un taglio cesareo. Qualche settimana dopo, il 30 agosto, Pino spegnerà le sue 60 candeline. Un compleanno importante che festeggerà con un neonato tanto atteso e voluto. In questi giorni l’artista e la seconda moglie, di professione attrice teatrale, sono alle prese col corredino e con le ultime spese prima del parto. Intanto la coppia, con l’aiuto del figlio Alessandro, ha già scelto il nome del futuro nascituro.

Perché il quarto figlio di Pino Insegno si chiamerà Valerio

“Ha deciso tutto Alessandro (5 anni, ndr). Ci ha chiesto di chiamare suo fratello Valerio e lo accontentiamo. È un bel nome e significa sano, robusto. L’augurio è che il nuovo arrivato sia un punto di riferimento forte per lui nella vita. E viceversa”, ha dichiarato Pino Insegno alla rivista diretta da Riccardo Signoretti. L’attore è al settimo cielo per questa svolta nella sua vita. “Questa nuova paternità è un’iniezione di energia per me. Sarò un padre molto presente”, ha ammesso l’ex volto della Premiata Ditta.

Pino Insegno e il prezioso aiuto della suocera Patrizia

Dopo la nascita di Valerio, Pino e Alessia saranno aiutati da Patrizia, la madre della Navarro. La donna ha la stessa età di Insegno e ha un ottimo rapporto con il genero. “Per noi è un bel punto di riferimento”, ha assicurato il conduttore, sposato con la collega 40enne dal 2012.