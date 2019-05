Pino Insegno di nuovo papà: arriva il quarto figlio a 60 anni

By

Pino Insegno moglie: l’attrice Alessia Navarro di nuovo incinta

Pino Insegno sta per diventare di nuovo padre. La moglie Alessia Navarro è incinta e il piccolo nascerà la prossima estate. In concomitanza con il 60esimo compleanno dell’attore, doppiatore e conduttore. Più che mai al settimo cielo per questa nuova paternità. Più precisamente la quarta visto che Pino è già padre di Matteo, Francesco e Alessandro. I primi due sono il frutto dell’amore tra Insegno e l’ex moglie Roberta Lanfranchi mentre il terzogenito è nato dal matrimonio con Alessia. Quest’ultima è un’attrice teatrale di 40 anni, sposata con il collega dal 2012. L’amore tra i due procede a gonfie vele e i diretti interessati hanno così deciso di allargare la famiglia.

Le dichiarazioni di Pino Insegno sul quarto figlio in arrivo

“È successo che alla fine abbiamo deciso di allargare ulteriormente la nostra famiglia e questo mi regala una grandissima gioia. Questo quarto figlio lo considero un nuovo, grandissimo dono che la vita mi ha fatto”, ha dichiarato Pino Insegno al settimanale Vero. Anche il quarto figlio sarà un maschietto, come puntualizzato da Insegno che al momento non ha ancora scelto quale nome dare al nascituro. Il parto di Alessia Navarro è previsto ad agosto, proprio lo stesso mese in cui è nato Pino.

Pino Insegno è un padre presente e molto attento

“Cerco di essere un padre il più presente possibile. Anche perché solo passando del tempo con i miei figli posso trasmettere loro i valori in cui credo e che penso potranno un giorno essere loro utili per vivere serenamente”, ha sottolineato Pino Insegno, che nel tempo ha mantenuto un ottimo rapporto con l’ex moglie Roberta Lanfranchi.