Pino Daniele moriva 7 anni fa, la commovente dedica della figlia Sara oggi

Pino Daniele, indimenticabile voce della canzone italiana, è andato via lo scorso 4 gennaio 2015, 7 anni fa. In ricordo della prematura scomparsa del cantautore alla soglia dei suoi 60 anni, la figlia Sara, oggi 25enne, ha scritto su Instagram delle dolcissime parole di amore verso il padre, insieme ad un tenero scatto che la ritrae tra le sue braccia.

Sara Daniele è la terzogenita di Pino Daniele, avuta dall’amore del cantante e musicista con Fabiola Sciabbarrasi. Il 4 gennaio di sette anni fa, giorno della tragica dipartita del padre, aveva solo 18 anni. La ragazza oggi lavora come Promotion Manager per le case discografiche Columbia e Sony. La 25enne è molto seguita sui social anche per via dell’amicizia che la lega da anni a Aurora Ramazzotti. Ecco la dedica a Pino da parte di Sara condivisa ai suoi più di 300mila followers di Instagram.

“La bambina nella foto ormai è cresciuta, ma dopo 7 anni non ha ancora lasciato quell’abbraccio.

Non lo farò mai.

Ti amo”.

La foto in questione, in bianco e nero, ritrae il cantante mentre stringe al petto la figlia. Sotto al post non sono mancati commenti, composti anche solo da un emoji raffigurante un cuore, da parte di numerose personalità del mondo dello spettacolo e della musica come Emma, Alessandra Amoroso, Aka 7even e Simona Tabasco.

Pino Daniele, la vita della figlia Sara sette anni dopo la sua morte

Pino Daniele, da tempo vittima di problemi al cuore, se n’è andato improvvisamente nel 2015 a causa di un infarto che lo ha colto pochi giorni dopo aver preso parte al programma “L’Anno che Verrà”, in onda sulla Rai in occasione del Capodanno. Daniele ha lasciato orfani 5 figli. I primi due, Alessandro e Cristina, avuti dalla corista Dorina Giangrande, e gli ultimi tre, Sara, Sofia e Francesco, avuti dalla seconda moglie.

Sara, a cui il padre ha dedicato la celeberrima canzone omonima del 2001, ha ammesso di aver passato anni difficili dopo la morte del padre abbandonandosi all’alcol. Oggi la 25enne, che si è laureata presso la Westminster Business School a Londra nel 2018 e ha fondato un marchio di abbigliamento, ha una carriera avviata ed è felicemente fidanzata con Marco Falivelli, 29enne speaker di Radio Zeta e RTL 102.5.