Aurora Ramazzotti e Sara Daniele, “lite grave”: le due giovani chiariscono

Sara Daniele e Aurora Ramazzotti, amiche di vecchia data con alle spalle un rapporto solidissimo, hanno litigato per un “motivo grave” e non si seguono più nemmeno sui social. La notizia è rimbalzata oggi sui siti specializzati in retroscena di cronaca rosa. A innescare il tam tam in rete uno ‘spiffero’ di Chi Magazine che, nella rubrica Chicche di Gossip, ha sostenuto che la figlia di Eros e quella di Pino sarebbero ai ferri corti. Peccato che la verità sarebbe un’altra. A intervenire sulla vicenda ci hanno pensato le dirette interessate che hanno fatto chiarezza sui rispettivi profili Instagram su quanto riportato dal settimanale diretto da Alfonso Signorini.

Prima di tutto è opportuno dire che non risulta, guardando gli account delle due ragazze, che non si seguano più. Aurora su Instagram ‘segue’ Sara che contraccambia. Nulla di strano. Questa la prima smentita rispetto a ciò che ha riferito Chi Magazine. La seconda l’ha fatta la figlia di Pino: “Io e Aurora siamo amiche anche senza mostrarlo sui social. Del litigio con Sarah con l’H non ne so niente purtroppo”. La giovane ha optato per l’ironia e, inoltre, ha spernacchiato la rivista che ha riportato il suo nome con la H, nonostante all’anagrafe la consonante non ci sia. Insomma, una svista.

A stretto giro si è fatta sentire anche Aurora Ramazzoti che ha divulgato il seguente post: “Allego selfie brutti per rassicurarvi che non è volato nessuno straccio. O almeno credo. Sara, siamo amiche, giusto? Rispondi in privato”. Così la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, a corredo di una serie di foto con la Daniele. Pronta la replica spassosa dell’amica: “Ma a questo punto la domanda è: dovremmo non essere amiche? Dobbiamo litigare? Ti aspetto sul ring”. Come è evidente non le due ragazze non sono ai ferri corti e tantomeno c’è stato un “motivo grave” che le ha condotte su strade separate.

Altra curiosità relativa all’intervento di Sara Daniele, è una ulteriore smentita che però non ha riguardato né lei né Aurora, bensì Paola Di Benedetto. L’ex Madre Natura, molto amica di Sara e della Ramazzotti, nelle scorse ore è finita al centro del gossip. Pure in questo caso c’è stato lo zampino del magazine Chi che ha sussurrato che l’ex di Federico Rossi, alle Baleari, isole in cui è stata di recente in vacanza, avrebbe ritrovato l’amore. “Ti fidanzi senza dirmi niente? Sinceramente da te questo comportamento non me lo aspettavo”, ha ironizzato Sara, rivolgendosi alla Di Benedetto. Quindi nessun nuovo amore all’orizzonte per la vicentina che ha vinto il Grande Fratello Vip 4.