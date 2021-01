Pino Daniele, la figlia Sara: “Il tuo peso lo porto io, lo faccio volentieri”

Il 4 gennaio 2015 Pino Daniele, già da tempo sofferente di problemi cardiaci, fu colto da un infarto letale mentre era nella sua dimora di Orbetello in Toscana. Trasportato all’ospedale Sant’Eugenio di Roma, non rimase che registrare la sua dolorosa morte alle ore 22:45. A nulla valsero gli svariati tentativi di rianimazione da parte del personale sanitario. Nelle scorse ore, sua figlia Sara, oggi 24enne (18enne all’epoca della scomparsa dell’artista campano), ha ricordato il padre con un lungo e commovente post social, facendo un bilancio della sua vita da quando è venuta a mancare la figura paterna.

La giovane ha ricordato prima di tutto il brano a lei dedicato, il celebre ‘Sara’, cercando di darsi delle risposte: “Mi domando se quando hai scritto “Sara” avevi già previsto tutto, pensando: ‘Senti io gliela scrivo così nel dubbio l’ascolta e sa che”. A questo punto la Daniele enuclea un paio di punti in cui trapela tutta la sua commozione e il suo orgoglio per la canzone che ha scritto il padre per omaggiarla. “1. Può anche smettere di piangere 2. Non andrò mai da nessuna parte, sarò sempre lì con lei . Un pò come questa foto dove mi prendevi in braccio, anche se adesso il tuo peso sulle spalle ce l’ho io, ma lo porto volentieri e con fierezza”.

Spazio poi alle riflessioni, ai ricordi, ai sei anni senza Pino. La Daniele confessa che nelle scorse ore si è abbandonata a un momento di riflessione, dove la malinconia l’ha fatta da padrone. I pensieri sono corsi velocemente ma, fatto strano, spiega Sara, le “sono venuti in mente episodi di vita” dove papà non c’era “fisicamente”.

“‘Caspita, ho risposto uguale a papà’” oppure ‘bene, ho fatto una danielata (si noi le gaffe le chiamavamo così)’. Ho realizzato che noi figli siamo l’estensione dei nostri genitori e dei loro insegnamenti, non sono perfetta ed ho ancora tantissime cose da imparare, ma se guardo il mio percorso dai 18 anni alla donna che sono oggi, credo che un po’ saresti fiero. Grazie Papà, per tutto. Ti aspetto in riva al mare come al solito!”

Il post ha subito fatto breccia su Instagram dove ha raccolto decine di migliaia di like in una manciata di minuti e centinaia e centinaia di commenti di supporto, anche da parte di personalità note. Ad esempio la cantante Giorgia, la conduttrice Alessia Marcuzzi, l’influencer Paola Di Benedetto e altri ancora hanno piazzato dei cuori, segno che in loro il ricordo del compianto Pino è sempre vivo e segno di vicinanza nei confronti di sua figlia.

Non è la prima volta che Sara ricorda il padre: a più riprese in questi anni ha espresso tutta la sua stima nei suoi confronti, rimarcando che oltre a un grande artista, quel maledetto 4 gennaio del 2015, se ne è andato un grande uomo. La Daniele ha infatti sempre sostenuto che Pino per lei è stato oltreché la figura paterna un modello di vita.