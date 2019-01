Pino Daniele, lettera figlia Sara: “4 anni, un lutto non si gestisce”

Pino Daniele, la lettera della figlia Sara: “Quattro anni senza papà… Un lutto non si gestisce, si va avanti”

Pino Daniele si spegneva esattamente quattro anni fa, il 4 gennaio 2015. Da allora il suo ricordo non ha smesso di essere presente nei familiari, negli amici e nei molti fan che hanno accompagnato la sua brillante carriera musicale. Oggi, in occasione del quarto anniversario della sua morte, la figlia Sara ha scritto una lettera social al padre che non c’è più, riservandogli un pensiero toccante e spiegando come un lutto non si gestisce, ma lo si vive soltanto andando avanti. “Sono quattro anni senza te, papà meraviglioso…”

“Passano gli anni ma quello che hai lasciato ad ognuno di noi è sempre presente”

“Passano gli anni ma quello che hai lasciato ad ognuno di noi è sempre presente“, scrive Sara Daniele. “Più cresco, e più realizzo e apprezzo l’uomo meraviglioso che sei stato sia come persona, che come padre. Grazie perché tutto quello che mi hai detto e insegnato, lo porto nel mio cuore tutti i giorni“. La figlia passa poi a riflettere su come venga affrontata una scomparsa che ha lasciato un grande vuoto: “Spesso la gente mi chiede come si fa a gestire un lutto, la risposta è: non si fa, si va avanti. Ed io vado avanti a testa alta sempre, proprio come facevi tu. Ti amo”. Intanto, già dalla mattinata, i social si sono riempiti di ricordi e memorie per Pino da parte di artisti e fan.

La morte di Pino Daniele e la risposta emotiva di Napoli

La sera del 4 gennaio 2015, Pino Daniele, da tempo sofferente di seri problemi cardiaci, è stato colpito da un infarto mentre era nella sua casa di Orbetello in Toscana. Giunto all’ospedale Sant’Eugenio di Roma, dopo vani tentativi di rianimazione, il decesso è stato dichiarato alle 22:45. La sua morte ha provocato una notevole risposta emotiva. In particolare a Napoli, sua città d’origine dove più di 100.000 persone si sono ritrovate in Piazza del Plebiscito la sera del 6 gennaio cantando le sue canzoni per commemorarlo.