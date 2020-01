Pino Daniele, 5 anni dalla morte: gli omaggi di Emma Marrone e Stash

Pino Daniele, 5 anni dalla sua scomparsa: tra gli omaggi spiccano quelli di Stash dei The Kolors e di Emma Marrone

Era il 4 gennaio del 2015 e una delle più grandi voci della musica italiana si spegneva. Pino Daniele è morto cinque anni fa e la sua scomparsa, così inaspettata, ha lasciato un gran vuoto nel cuore degli italiani. La sue canzoni sono per la nostra nazione un vero e proprio patrimonio ed hanno un valore immenso. Il cantautore napoletano è indimenticabile e il suo ricordo è sempre vivo in chi ama smisuratamente le sue opere musicali. I suoi fan sono tantissimi e tra di essi ci sono anche degli artisti che hanno avuto anche il piacere e l’onore di collaborare con lui. Tra di loro c’è, per esempio, Emma Marrone. Tra le tante cose, memorabile l’esibizione della cantante salentina con Pino Daniele, avvenuta nel 2012, sulle note di Io per lei. Un altro artista italiano molto legato all’arte del poeta napoletano è Stash dei The Kolors. A lui sono tante le dediche fatte negli anni. Il cantante, per esempio, si è spesso esibito con la canzone A me me piace o’ blues, altra meraviglioso brano firmato da Pino Daniele.

“Mi ha insegnato a suonare”, le parole di Stash e il cuore di Emma per Pino Daniele

E oggi che tutti ricordano con affetto il grandioso musicista scomparso nel 2015, non sono passati inosservati proprio gli omaggi fatti da Emma Marrone e Stash Fiordispino. La prima sui suoi social ha pubblicato una fotografia dove la si vede abbracciata proprio a Pino Daniele, una sola parola: “Pino” e un cuore rosso, segno di quanto grande sia l’affetto che la cantante prova nei confronti del cantautore e di quanto si senta la sua mancanza. Stash invece, sul suo profilo Instagram, ha pubblicato un video dove, con tanto di chitarra in mano, lo si vede intonare la canzone Napul’è. “Uno degli uomini che ha portato in alto il nome della nostra città… Uno degli uomini che inconsapevolmente mi ha insegnato a suonare…Ciao Pino! Ovunque tu sia… grazie per averci regalato tutto questo!”, ha scritto il cantante dei The Kolors.

Sara Daniele e il messaggio per papà Pino: “Il dolore si sta trasformando in forza”

Tra le dediche e i ricordi commuovono e colpiscono le parole di Sara, la figlia di Pino Daniele che sui social ha pubblicato delle immagini tenerissime ed ha scritto: “Ti penso tutti i giorni, ma oggi un po’ di più. Il dolore piano piano si sta trasformando in forza, con la consapevolezza che ogni giorno che passa assomiglio sempre di più a te”.