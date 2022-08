Pinguini Tattici Nucleari, fulmine a ciel sereno: “La band si scioglie”

Secondo quanto riferito in esclusiva da The Pipol Tv, la band bergamasca, dopo quattro album pubblicati, si scioglierà

Fulmine a ciel sereno: i frizzanti ed energici Pinguini Tattici Nucleari si sciolgono. Questo almeno è ciò che assicura The Pipol Tv che, in esclusiva, ha rivelato che la band – dopo 12 anni di attività, ben quattro album pubblicati e un buon numero di hit – non suonerà più assieme. Il gruppo formatasi nel 2010 in provincia di Bergamo ha raggiunto l’apice dieci anni dopo la nascita del progetto musicale, cioè quando ha preso parte nel 2020 al 70 esimo Festival di Sanremo nella sezione campioni con il brano ‘Ringo Star’. La canzone si è classificata al terzo posto nella kermesse canora ligure, è stata apprezzata ed è diventata un tormentone.

Nessun annuncio ufficiale da parte del gruppo in merito allo scioglimento, ma The Pipol Tv non ha alcun dubbio nell’affermare che il gruppo, a breve, non suonerà più assieme: “Siamo noi a confermare la notizia a seguito delle indiscrezioni: i Pinguini Tattici Nucleari si sciolgo, Zanotti lascia la band“.

Il portale spiega anche che Riccardo Zanotti, il frontman della band, farà parte del cast del Tim Music Awards. La manifestazione si terrà a settembre, a Verona, durante le due serate di musica dentro la suggestiva cornice dell’Arena (a presentare l’evento saranno Carlo Conti e Vanessa Incontrada). Ed è qui che Zanotti si esibirà sul palco per la prima volta da solo.

Nulla più è dato sapere sulla fine dell’avventura professionale dei Pinguini Tattici Nucleari. Ora non resta che attendere la conferma dei diretti interessati oppure la smentita. Quel che è certo è che la notizia data da The Pipol ha lasciato i fan a bocca aperta visto che i componenti della band, anche nelle ultime apparizioni e nelle ultime interviste, sono sembrati più affiatati che mai.

Il gruppo, oltre al cantante Riccardo Zanotti (nato ad Alzano Lombardo il 16 settembre 1994), è composto dai chitarristi Nicola Buttafuoco (Pedrengo, 24 ottobre 1994) e Lorenzo Pasini (Alzano Lombardo, 28 maggio 1994), dal bassista Simone Pagani (Bergamo, 4 luglio 1991), dal batterista Matteo Locati (Treviglio, 26 febbraio 1991) e dal tastierista Elio Biffi (Seriate, 8 maggio 1994). Il primo album pubblicato risale al 2014, Il re è nudo. Quindi nel 2015 ecco Diamo un calcio all’aldilà. Nel 2017 è la volta di Gioventù brucata e nel 2019 di Fuori dall’hype.