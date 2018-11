Pietro Tartaglione senza peli sulla lingua: le parole contro il GF Vip

Pietro Tartaglione senza peli sulla lingua: le parole del futuro sposo di Rosa Perrotta contro il Grande Fratello Vip

Pietro Tartaglione è un tipo che non parla molto. Anche sui social ci bazzica si e no. Insomma non è uno da dieci post al giorno o uno che s’infila in qualsiasi dibattito. Però è una persona che quando dice la sua lo fa schiettamente, senza troppo girarci attorno (ricordate quando ha detto la sua su Nicola Panico e Sara Affi Fella?). Così, nelle scorse ore, al termine dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, ha espresso la sua inequivocabile opinione sul reality. E lo ha fatto senza peli sulla lingua, in modo tanto conciso quanto netto. Il futuro sposo dell’ex tronista Rosa Perrotta si è affidato a un’Instagram Stories…

L’ex corteggiatore di Uomini e Donne: “GF Vip inguardabile”

“Ci ho provato, mi sono sforzato, mi sono promesso di non cambiare canale almeno per una volta. Ma niente, questa edizione del GF Vip è davvero inguardabile. Non si può guardare. Mi arrendo“. Insomma, il pensiero sul reality dell’ex corteggiatore di Uomini e Donne, nonché futuro sposo di Rosa Perrotta, è alquanto chiaro. Come poc’anzi detto Pietro è uno che non parla molto, ma quando lo fa non si perde certo in barocchismi o arzigogoli. Per informazioni provare a chiedere a Nicola Panico che dopo lo scoppio del caso Sara Affi Fella ha avuto uno scontro verbale molto acceso proprio con Tartaglione, visto che quest’ultimo si era espresso in maniera lapidaria sull’affaire tra il napoletano e la ragazza di Venafro.

Rosa e Pietro: 18 mesi insieme, il matrimonio s’avvicina

Pietro Tartaglione e Rosa Perrotta, l’altare è sempre più vicino. Nel frattempo i due continuano a coltivare il loro amore che, pochi giorni fa, li ha portati a tagliare un nuovo e bel traguardo: 18 mesi insieme. Per l’occasione l’ex tronista di Uomini e Donne ha voluto dedicare alla sua dolce metà un pensiero zuccheroso, con tanto di considerevole promessa: “18 mesi di vita insieme. Lotterò sempre per difendere e tutelare il nostro amore. Lo proteggerò, lo curerò, lo accudirò. Perché non ho cosa più preziosa di noi. 18 di per sempre. Auguri amore mio grande”.