Pietro Tartaglione, polemica rovente su Rosa: volano parole grosse

Pietro Tartaglione, scoppia un’incandescente polemica su Rosa Perrotta: volano parole grosse

Pietro Tartaglione interviene duramente su una polemica che ha coinvolto la sua dolce metà Rosa Perrotta. Tutto, come ormai spesso accade, si è svolto su Instagram, a colpi di botta e risposta tra l’ex corteggiatore e una pagina dedicata ai vip, in particolare ai ritocchini a cui quest’ultimi sono ricorsi. La diatriba è divampata dopo che la pagina in questione ha postato delle foto dell’ex tronista, sostenendo che Rosa sia ‘incoerente’. Motivo? Secondo tale pagina la Perrotta sarebbe contraddittoria, poiché inneggia alla bellezza naturale, ma poi ricorre a ‘trucchi’ per modificare il suo aspetto. La questione non è stata per nulla digerita da Tartaglione che attraverso una serie di Instagram Stories ha espresso la sua dura opinione a riguardo.

Lo sfogo di Pietro

“Buongiorno e buona domenica a tutti”, esordisce Pietro. L’ex corteggiatore passa poi alla controffensiva: “Questa è una pagina gestita da una ragazzina frustrata che passa il suo tempo ad andare vedere le foto modificate dei vip. Insomma cose di un’utilità sociale importante”. Tartaglione entra poi nel dettaglio: “Stamattina ha deciso di fare delle storie dove parla sempre di cose molto utili alla società. Però non fa vedere il volto ma fa sentire solo la sua voce. E quindi non ci mette la sua faccia”. Infine il pesante affondo: “Per questo da stamattina sarà soprannominata la cogl…na mascherata”. La ragazza che gestisce la pagina in questione, dopo le storie di Pietro, ha ribattuto, sempre via Instagram, pubblicando diverse Stories e spiegando il suo punto di vista.

La diatriba che ha coinvolto Pietro Tartaglione: botta e risposta

“Io non ho mai insultato nessuno mostrando i ritocchini prima e dopo. Io ho 21 anni, tu quanti anni hai? Sei pure avvocato. Io non commento più, perché si commenta da solo”, la replica social della ragazza che ha poi postato alcuni insulti inviatile da alcuni follower in direct su Instagram, sostenendo che ciò sia avvenuto a seguito delle parole di Pietro.