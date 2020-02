Pietro Taricone: Salvo svela un retroscena sul GF Vip 4

L’ex gieffino rivela un aneddoto risalente al suo ingresso nella Casa. Il nuovo attacco di Veneziano

Ad un mese dalla squalifica dal reality di Canale 5, uno dei pionieri del Grande Fratello torna all’attacco: Salvo Veneziano, concorrente della prima edizione insieme al defunto Pietro Taricone, ha mostrato sui social una sorta di protesta contro la produzione per via di un particolare indumento negatogli al momento dell’ingresso nella Casa. La maglietta altro non è che una semplice t-shirt con una stampa dell’ex gieffino insieme al compagno di avventure nel reality. Ulteriore attacco di Veneziano che, stando a quanto dichiarato più volte, ci sarebbero preferenze sui vari concorrenti in merito al trattamento riservato a questi ultimi. Solo negli ultimi giorni, in un’intervista per un noto programma radiofonico, il pizzaiolo più famoso d’Italia ha confessato che Alfonso gli avrebbe detto che la squalifica sarebbe servita per calmare le acque, sapendo in realtà quanto fosse una buona persona. La settimana successiva, però, Signorini avrebbe associato il gieffino alle accuse di violenza sulle donne.

Le accuse di Salvo Veneziano: “È stata tutta una differenza!”

Non avendo forse digerito la squalifica dal Gf Vip per via delle frasi di poco gusto nei confronti della De Panicis, Salvo ha lanciato una nuova frecciata diretta alla produzione utilizzando un aneddoto che risale ai tempi del suo ingresso nella Casa durante la prima diretta dello show. In tale occasione, avrebbe voluto indossare una maglietta con una stampa che raffigura un abbraccio tra lui e Pietro Taricone, per poter mantenere vivo il ricordo dell’amico scomparso. Peccato che tutto ciò gli sarebbe stato impedito. “Dobbiamo sequestrarla perché può condizionare il pubblico a tuo favore. Testuali parole. Non è una maglia che può fare la differenza. Era portare lui con me dentro la casa. A differenza vostra che nel ventennale non c’è stato un minimo accenno a Pietro“.

Il commento nei confronti della Enardu: “Che schifo!”

Solo poco tempo fa, l’ex gieffino si è espresso sull’ex tronista di Uomini e Donne, Serena Enardu, in merito al suo ingresso nel reality. “Questa adesso… entrava faceva l’annoiata… Tu non puoi umiliare il tuo uomo. Lo ha fatto passare come un uomo che non guadagnava, perché lui magari ha avuto un periodo così…Lo ha sputt…nato davanti a milioni di persone… Ma che donna sei? Mi ha fatto schifo, dico la verità“.