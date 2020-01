Barbara d’Urso ricorda Taricone a Live: Cristina Plevani lascia lo studio

By

Il ricordo di Pietro Taricone a Live-Non è la d’Urso: Cristina Plevani lascia lo studio

Nella prima puntata del 2020 di Live-Non è la d’Urso Barbara d’Urso ha voluto omaggiare uno dei concorrenti più amati del Grande Fratello: Pietro Taricone. Quest’anno ricorrono venti anni dalla prima edizione del reality show di Canale 5 e la conduttrice Mediaset ha voluto omaggiare l’attore napoletano con un video delle sue immagini più belle, dentro e fuori la Casa di Cinecittà. Un filmato che ha toccato il cuore dei telespettatori ma soprattutto quello di Cristina Plevani, ospite della puntata insieme ad altri ex storici gieffini come Salvo Veneziano e Sergio Volpini. Per tutta la durata del video Cristina ha avuto un’espressione sofferente e poco prima della fine ha preferito lasciare il salotto della d’Urso.

Cristina Plevani era molto legata a Pietro Taricone, con il quale ha avuto una relazione d’amore

L’uscita di Cristina Plevani dallo studio di Live-Non è la d’Urso è stata subito notata da Barbara d’Urso, che l’ha poi comunicato al suo pubblico. L’ex vincitrice del Grande Fratello non è rientrata e la padrona di casa ha cambiato argomento. La Plevani – che di recente ha difeso l’amico Salvo Veneziano – ha sofferto molto per la morte di Pietro Taricone, avvenuta nel 2010. I due hanno avuto una breve relazione, nata grazie al Grande Fratello, e nel tempo hanno mantenuto un rapporto d’amicizia.

Cristina Plevani e le dichiarazioni su Pietro Taricone dopo la sua morte

“Pietro era intelligentissimo. Aveva una conoscenza di tanti argomenti nonostante quell’aria un po’ da mascalzone. La mia vittoria al Grande Fratello è stata possibile grazie alla storia con lui”, ha detto Cristina Plevani dopo la morte di Pietro Taricone.