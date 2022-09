Incredibile somiglianza: Sophie, figlia di Pietro Taricone e Kasia Smutniak, è uguale al papà! A dimostrarlo sono le foto pubblicate dal settimanale Diva e Donna. A 18 anni, compiuti proprio qualche giorno fa, ha addirittura le stesse espressioni del defunto attore. Proprio come la mamma, Sophie mantiene un profilo basso per quanto riguarda la sua vita privata. Il suo account Instagram è privato e, per questo, non si parla spesso della somiglianza tra padre e figlia. Ora Sophie Taricone viene immortalata in vacanza a Taormina, mentre passeggia insieme a mamma Kasia.

Le foto mostrano gli stessi lineamenti e colori, partendo dagli occhi finendo ai capelli. Lo stesso sorriso, che non può passare inosservato. La neo 18enne aveva solo 5 anni quando Pietro Taricone morì, vittima di un incidente con il paracadute, nell’anno 2010. Quello fu periodo difficile per Kasia Smutniak, che trovò la forza di andare avanti grazie anche a Sophie. Col passare del tempo, l’attrice di origini polacche è riuscita a ritrovare la serenità con il suo attuale compagno, il produttore Domenico Procacci. Con quest’ultimo ha avuto il suo secondo figlio nel 2014, Leone.

Sophie ha un forte legame con il fratello e un buonissimo rapporto anche con il compagno della madre. Ha posato insieme a loro, di fronte ai fotografi, sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia. Procacci prese parte all’evento con L’amica geniale, mentre Kasia con La profezia dell’armadillo. La 18enne ha un ottimo rapporto con la mamma: si sono sorrette a vicenda per affrontare le difficoltà che si sono presentate nelle loro vite. Sophie è l’unica figlia di Pietro Taricone e tra le sue passioni vi sono quelle per i viaggi e le fotografie. Questi sono altri dettagli che ha ereditato dal padre.

Pietro Taricone, sono trascorsi 12 anni dalla sua morte

Il 29 giugno 2010 le testate giornaliste riportavano la tragica notizia sulla morte del famoso attore. Un drammatico incidente con il paracadute, che non lasciò alcuna possibilità di sopravvivere all’ex gieffino, morto a soli 35 anni. Riuscì a conquistare il pubblico italiano attraverso il Grande Fratello nel 2000 e i suoi ex compagni d’avventura ancora oggi non possono non ricordarlo. Dopo l’esperienza vissuta nella Casa di Cinecittà, Pietro iniziò a studiare recitazione, per realizzare tutti i suoi sogni.