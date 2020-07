Pietro Delle Piane, Wikipedia: “No vandalismi”. Il caso dopo frase sul figlio

Antonella Elia ed il compagno Pietro Delle Piane sono decisamente i protagonisti assoluti dell’edizione 2020 di Temptation Island, condotto da Filippo Bisciglia. Durante l’ultima puntata del reality targato Mediaset, mentre venivano trasmesse le immagini del presunto tradimento dell’attore ai danni della gieffina, qualcosa di inaspettato accadeva sul web. La pagina di Wikipedia dedicata a Pietro, infatti, è stata modificata diverse volte. Da Pietro Delle Piane è diventata ‘Pietro ha un figlio‘. Citazione tratta da una frase pronunciata dall’attore durante l’ultima puntata del reality. L’attore, infatti, ha detto più volte: “Io ho fatto un figlio, Antonella non ha niente“. Parole che sono state ritenute da molti infelici. Sorpresa, perplessità ed indignazione hanno cominciato a serpeggiare sul web. Tam tam mediatico inevitabile, quindi, delle delle modifiche apportate alla pagina Wikipedia dell’attore. Il portale è corso ai ripari, mettendo in atto un intervento immediato.

Wikipedia corre ai ripari

Decine di utenti hanno apportato modifiche alla pagina dell’attore su Wikipedia. Nella notte sono stati centinaia gli utenti che avevano fatto gli screen delle modifiche apportate. Wikipedia è corsa ai ripari. “Questa pagina è protetta per evitare vandalismi” si legge ora sul portale. Bloccare quindi la possibilità di modifica del testo è stato quindi una decisione necessaria. Gli haters e i malintenzionati sono ora avvisati. A testimoniare gli atti vandalici subiti dalla pagina nella notte, è rimasto solo un alert. Si rimanda quindi ad una delle modifiche apportate (e poi cancellate) dove si legge che è stata messa in dubbio la rilevanza enciclopedica della voce o sezione sull’argomento attori.

Pietro bacia una tentatrice: Antonella distrutta

Pietro Delle Piane sembra davvero averla fatta grossa. Nel corso dell’ultima puntata del reality dei sentimenti l’attore ha fatto arrivare ad Antonella Elia un video davvero sorprendente. L’attore ha rivelato delle fragilità e le paure della sua compagna. Rivelazioni che hanno deluso molto l’ex gieffina che avrebbe certamente preferito non fossero di pubblico dominio. Ma non è finita qui. Antonella ha appreso che Pietro ha eluso le telecamere insieme alla tentatrice Beatrice. Nella nottata, Pietro ha rivelato al suo compagno di stanza, Lorenzo Amoruso, di aver baciato la tentatrice. Nuovo duro colpo per Antonella, che si è sciolta in una valle di lacrime tra le braccia di Manila Nazzaro.