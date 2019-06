Pierson Fodé, l’ex Thomas di Beautiful ha avuto un trauma al cervello

Pierson Fodé, l’ex Thomas di Beautiful condivide un lungo e inaspettato messaggio: il motivo della sua assenza

Pierson Fodé ha interpretato Thomas Forrester in Beautiful per diverso tempo. Dopo la sua uscita di scena, i telespettatori non hanno più avuto molte notizie su di lui. Da qualche tempo, l’attore aveva addirittura abbandonato i social, precisamente da un mese e mezzo. Ed ecco che ora è proprio lo stesso ex interprete del figlio di Ridge a rivelare il motivo della sua lunga e inaspettata assenza. Con un lungo messaggio su Instagram, Pierson fa sapere di avere avuto dei seri problemi di salute. Com’è possibile vedere anche nella foto condivisa da lui, che lo ritrae con un quadratino che sporge dalla sua maglietta, l’attore è sottoposto a un monitoraggio cardiaco. Il motivo? Fodé annuncia di avere avuto un trauma al cervello e, pertanto, i medici hanno deciso di tenere sotto controllo le attività del suo cuore, per capire se sono regolari. Fortunatamente la salute dell’ex Thomas Forrester non è più pericolo. Ora è grato non solo ai dottori, ma anche per la vita che può vivere. L’attore consiglia al suo pubblico di non prendere troppo seriamente la propria esistenza, di eliminare il negativo e di divertirsi sempre. Questo è il messaggio che vuole lanciare dopo aver provato un fortissimo senso di paura per la sua stessa vita.

Pierson Fodé ha avuto un trauma al cervello: l’inaspettato messaggio sui social

L’ex interprete di Thomas si lascia andare a un lungo messaggio su Instagram. Un trauma al cervello l’ha costretto ad allontanarsi dai social e solo ieri fa sapere al suo pubblico la verità. L’attore si dice grato a tutti coloro che, in quest’ultimo periodo, l’hanno contattato, sebbene non sia stato in grado di rispondere. Non solo, ringrazia anche la sua famiglia e gli amici che l’hanno incoraggiato e che gli hanno dato la speranza per continuare a lottare. “Era davvero necessario”, ammette Pierson nel suo lungo post su Instagram. “La nostra vita qui è breve, assicurati di non prenderla troppo seriamente, di eliminare il negativo e di divertirti un sacco mentre ci sei”, conclude Fodé.

Dopo Pierson Fodé, Thomas Forrester viene interpretato da Matthew Atkinson

Un messaggio inaspettato quello scritto da Pierson, che ha dovuto combattere contro gravi problemi. Era uscito di scena in Beautiful quando lasciò Los Angeles insieme a suo figlio Douglas e Caroline. Ora il suo personaggio, interpretato da Matthew Atkinson, torna nella trama della nota soap, pronto a riconquistare il cuore di Hope Logan!