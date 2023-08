Pierpaolo Spollon: “Sono padre di 2 figli, perché non l’ho mai detto”

Pierpaolo Spollon, attore che si è consacrato in ruoli importanti in fiction come L’allieva, Doc – Nelle tue mani, Blanca e Che Dio ci aiuti, ha dichiarato, attraverso un’intervista rilasciata al quotidiano La Repubblica, di avere due figli. Un fulmine a ciel sereno in quanto fino ad ora il 34enne padovano non aveva mai rivelato di avere dei bimbi. Lo ha fatto in occasione della presentazione dello spettacolo teatrale con il quale esordirà al Teatro Tor Bella Monaca a Roma il 26 agosto. Quindi ha spiegato a La Repubblica perché ha deciso di uscire allo scoperto ora.

Nello spettacolo ha quindi reso noto che è padre di due frutti d’amore. Come mai non lo ha mai detto?

“A Padova lo sapevano e hanno rispettato la mia discrezione, avevo paura di dare i figli in pasto, li ho protetti. Poi, se un giorno vorranno farsi fotografare, stare sui social, decideranno loro. Orlando, il grande, ha quattro anni e mezzo. Una volta a chi mi faceva i complimenti ho detto: “Vengo appena posso, ho un figlio”. Mi ha risposto: “Non è possibile, sul web non c’è scritto”. Giravo a Roma e scappavo a casa per vederlo anche poche ore. Poi una notte ero stanchissimo, piangeva l’ho preso in braccio e mi stava scivolando. Ho provato un terrore puro. Ho capito che dovevo parlare di quella paura e sono andato dallo psicoterapeuta. Quando mi ha chiesto: perché è qui? Ho risposto: avevo mio figlio in braccio, ho avuto paura, avevo bisogno di parlarne. C’è la necessità di riconoscere le proprie emozioni, anche il senso di colpa. Ho capito l’apprensione di mia madre. Ho capito che nella vita bisogna tirare fuori quello che proviamo. Padova è una città universitaria, si legge di ragazzi che si tolgono la vita: non sono riusciti a portare a termine gli esami, hanno finto con la famiglia e non reggono la vergogna. Ecco, i pesi vanno tirati fuori, non puoi pensare che un padre o una madre non capiscano; il dialogo ci salva”.

Spollon, ultrà riservato, a un certo punto ha capito che non aveva più senso mantenere un tale riserbo e quindi ha deciso di uscire allo scoperto: “I figli sono la mia vita, una grande felicità. E continuare a dire: il privato è privato, con due bambini, non aveva più senso”. A dire la verità ha ancora molto senso dire il privato è privato, perché un conto è chi, come lui, ormai personaggio ormai pubblico, preserva i piccoli giustamente dalle telecamere, e chi invece li mostra un giorno sì e l’altro pure sui social, magari poi vendendo prodotti e cercare di fare guadagni. Insomma, che ben vengano nel 2023 le persone riservate.

A proposito sempre di riserbo, chi è la mamma dei suoi due figli? La sua compagna Angela di cui si conosce soltanto il nome perché anche in questo caso Spollon ha optato per tenere per sé e per la sua cerchia di persone care la relazione.

Per quel che riguarda la sua popolarità, si sente fortunato e dice di essere riconoscente quando capita che passi ore a salutare i fan. “Con i papà mi esalto e quando dicono: “Sei il mio preferito di mia moglie”, li abbraccerei”, ha chiosato.

Luca Argentero e il “delirio dei fan”

Adesso ha raggiunto una fama “intermedia”, come lui stesso ha spiegato. Poi c’è lo step successivo, quello ad esempio del suo collega di lavoro in Doc – Nelle tue mani, Luca Argentero. In quel caso l’essere famosi diventa a volte un’arma a doppio taglio in quanto ci si ritrova in difficoltà se si vuole condurre una vita privata tranquilla e un po’ anonima. Queste le parole di Spollon sul tema: