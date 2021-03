Pierpaolo Pretelli stanco attacca Gregoraci: Elisabetta replica (Foto)

Nelle sue interviste Pierpaolo Pretelli continua a tornare sul rapporto con Elisabetta Gregoraci. Di recente ha dichiarato di essere stufo del comportamento della showgirl. La conduttrice di Battiti Live continua a mettere like sui social a tutto ciò che riguarda i ‘Gregorelli’ e l’ex Velino di Striscia la notizia vorrebbe che tutto si attenuasse. Lei ha sempre mantenuto il discorso sull’amicizia e, secondo l’ex concorrente del Grande Fratello Vip, tutto dovrebbe rimanere tale. Elisabetta è sempre stata chiara: un futuro fuori dalla Casa di Cinecittà con lui non ci sarebbe mai stato, a prescindere dalla sua storia d’amore con Giulia Salemi. Proprio su quest’ultima, pare che non l’abbia ancora presentata in famiglia poichè i genitori continuano a farsi influenzare dalle voci che leggono online. Con il passare del tempo spera che tutto rientri nella normalità. L’influencer italo-persiana sembra che sia molto serena a riguardo.

Questi attacchi duri da parte di Pretelli sul rapporto costruito al Grande Fratello Vip pare che non siano andati giù a Elisabetta Gregoraci che ha replicato. Tra le sue Stories sul suo profilo Instagram ha pubblicato una foto di lei con il dito verso il naso, facendo il gesto di stare zitto, di tacere. All’immagine ha anche aggiunto la canzone I Believe I Can Fly di R. Kelly. Il brano dice che bisogna sempre credere di volare, andando oltre per superare anche i momenti di difficoltà. Credere, in fondo, non costa niente e dà la forza. Bisogna convincersi che il momento buio finirà e che dopo una notte arriva sempre un’alba.

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi: la famiglia riuscirà a metterli in crisi?

La famiglia di Pierpaolo Pretelli avrebbe preferito Elisabetta Gregoraci al suo fianco e non Giulia Salemi. Questo è un dato di fatto, manifestato in diverse occasioni durante il reality show più spiato d’Italia condotto da Alfonso Signorini. Che non ci fosse un’aria positiva si era già intuito dalle dichiarazioni dei giorni scorsi, ma ora si impone anche l’ombra sulla non relazione con l’ex moglie di Flavio Briatore.

Sicuramente i suoi genitori avranno capito che l’influencer ha fatto breccia nel suo cuore ed è innamorato di lei. Come dichiarato dall’ex Velino, probabilmente la madre e il padre avranno sognato questa coppia con Elisabetta che non è mai esistita.