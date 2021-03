Pierpaolo Pretelli spiazza a Verissimo: “Tornavo a casa piangendo”

La storia tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi continua anche fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip. Tuttavia, la relazione sbocciata a Cinecittà non sembra convincere proprio tutti, a partire dalla mamma dello stesso, che è sempre stata dubbiosa sull’influenzar italo-persiana. Ospite a Verissimo, Pretelli ha ripercorso la sua vita del passato. In particolare ha parlato della storia avuta con Ariadna Romero e del figlio Leonardo. Prima che la storia con Giulia decollasse, Pierpaolo aveva svelato al Grande Fratello Vip di aver ripensato spesso alla sua ex compagna, visto che fino a pochi mesi prima di entrare nella Casa si era dichiarato confessandole di provare dei sentimenti nei suoi confronti. Non sono stati anni facili per Pierpaolo: il loro rapporto si è spento piano piano, ma oggi c’è tanto rispetto.

Dopo Ariadna, l’ex Velino di Striscia la Notizia ha avuto diversi flirt ma non gli è mai scattato nulla: “Forse non ero pronto perchè sono un fan dell’amore, sono molto romantico”. A Silvia Toffanin ha confessato di avere sempre visto il mondo della televisione come qualcosa in più e di essersi trovato in situazioni in cui lavorava giorno e notte, facendo anche gli straordinari. Questo ha compromesso la sua presenza come fuggirà genitoriale nella vita del piccolo Leonardo:

“Tornavo a casa piangendo, mi sentivo in colpa per non passare del tempo con mio figlio, stavo con lui un’ora e mezza circa”

Pierpaolo Pretelli, Giulia Salemi blocca Silvia Toffanin a Verissimo: “Preferisco non rispondere”

Durante l’intervista di Pierpaolo Pretelli a Verissimo, Silvia Toffanin ha chiamato Giulia Salemi in studio. L’influencer ha raccontato come stanno trascorrendo questi giorni dopo la fine del GF Vip. La padrona di casa ha portato a conoscenza anche delle frecciatine di Tommaso Zorzi a Verissimo, ma l’influencer ha bloccato la conduttrice rifiutandosi di rilasciare un commento.

Giulia e Pierpaolo stanno davvero bene insieme e si stanno vivendo. La Salemi ha rilevato che hanno in comune gli stessi principi, valori e la cosa più importante è quella che ridono e si divertono insieme.