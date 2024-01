Pierpaolo Pretelli sbarca a Sanremo 2024: ecco quale ruolo avrà

È ufficiale: Pierpaolo Pretelli sarà al Festival di Sanremo, la cui data di inizio è fissata per il prossimo 6 febbraio. Lo showman raggiungerà la fidanzata Giulia Salemi, che, durante tutta la settimana sanremese, farà l’inviata per Tv Sorrisi e Canzoni e intervisterà nel backstage i personaggi più ambiti. Quale sarà, invece, il ruolo di Pretelli durante l’evento più atteso dell’anno? Com’è noto, da tempo, Pierpaolo è uno degli opinionisti di punta del talk pomeridiano di Rai1, La Vita in Diretta. Ebbene, Alberto Matano ha scelto proprio l’ex vippone come inviato del programma in occasione del Festival.

Nel corso della puntata andata in onda ieri, 24 gennaio, è stato prima mostrato un simpatico video in cui si vede Pierpaolo seduto per terra davanti alla sede Rai. Con un megafono, l’ex concorrente di Tale e Quale Show ha lanciato un appello a Matano, chiedendogli di poter lasciarlo andare nella città ligure e assistere alla kermesse musicale. “Io non mi muovo da qui e non vado via finché non mi mandi a Sanremo”, ha detto ironicamente Pretelli. Una volta tornati in studio, Matano ha annunciato di aver accolto la richiesta dell’ex velino, scegliendolo come uno degli inviati ufficiali de La Vita in Diretta nel corso della settimana sanremese.

Chiaramente, Pretelli non sarà solo. Insieme a lui, sbarcheranno all’Ariston diversi volti storici del programma. Tra questi, la moglie di Amadeus, Giovanna Civitillo. E ancora: Raffaella Longobardi, Barbara Di Palma, Luca Forlani e Giuseppe Di Tommaso. Insomma, Pierpaolo godrà di una grande compagnia. Anche i profili social del programma hanno pubblicato subito l’annuncio, ricevendo una miriade di reazioni. I fan dell’ex gieffino hanno lasciati diversi commenti pieni di entusiasmo per la notizia e non vedono l’ora di vedere il loro beniamino a lavoro durante il Festival di Sanremo.

Ultimamente, i seguaci dei “Prelemi” non smettono di ricevere belle notizie. Dopo la crisi vissuta lo scorso autunno, la storia tra Giulia e Pierpaolo sembra procedere di nuovo a gonfie vele. Durante le feste, i due sono volati a Miami per passare del tempo con il figlio di lui, il piccolo Leo. Da allora, sui social, si mostrano più innamorati che mai. Adesso, la coppia potrà trascorrere insieme anche la settimana sanremese, unendo l’utile al dilettevole.