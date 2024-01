Giulia Salemi a Sanremo: ecco il ruolo che ricoprirà

A sorpresa, a Sanremo quest’anno ci sarà un’altra influencer molto amata e seguita: Giulia Salemi. Farà l’inviata per Tv Sorrisi e Canzoni.

Il canale ufficiale del giornale ha comunicato che quest’anno ad intervistare i Big, che saranno in gara, ci sarà un personaggio inedito. La giovane influencer potrà quindi andare nel backstage dell’Ariston e catturare le emozioni e le prime impressioni dei concorrenti del festival.

“L’unica cosa che conta è la magia di Sanremo! E quest’anno Sorrisi ha pensato a una persona davvero speciale per raccontare insieme l’edizione 74 del Festival della Musica Italiana, Giulia Salemi. Dopo il debutto al Casinò di Sanremo, a dicembre, durante l’esclusivo servizio fotografico per la cover del magazine, quando ha potuto salutare e intervistare i cantanti in gara, Giulia Salemi sarà l’host del team di Sorrisi nei giorni del Festival dal 4 al 10 febbraio, per raccontare tutti i giorni sui social i personaggi, le emozioni, le curiosità dello spettacolo più seguito“.

Con un reel, dove Giulia ne è la protagonista, la pagina ufficiale della rivista ha rivelato questa novità. L’influencer ricoprirà questo ruolo importante per la prossima edizione del festival.

La Salemi ha accettato subito questo lavoro ed ha così commentato: “Grazie Tv Sorrisi e Canzoni, cercherò di essere professionale ma non so se ce la farò“, ironizzando. Anche lei, infatti, è molto fan della trasmissione, ma soprattutto di alcuni cantanti che saranno in gara. Sarà dunque messa alla prova nel fare interviste imparziali.

La storia con Pierpaolo Petrelli

Non sappiamo ancora se la Salemi porterà con sé Pierpaolo. Dopo un periodo di crisi di cui hanno parlato tutti e confermato anche da loro stessi, sembra che il problema non ci sia più.

Erano circolati rumors anche sul fatto che lui se ne fosse andato di casa. Poi, a La Vita in diretta, Petrelli aveva fatto intuire che i problemi fossero stati risolti. A dare conferma i festeggiamenti per il terzo anniversario, lo scorso 27 dicembre. In quell’occasione Pierpaolo le ha fatto una sorpresa, recandosi a Piacenza, mentre lei era a pranzo con il padre, dopo averle fatto credere che non sarebbe riuscito a raggiungerla. Così hanno messo a tacere, una volta per tutte, le supposizioni sul fatto che si fossero lasciati e che la loro relazione fosse sottoposta “ad un contratto“.

Inoltre, Giulia, in un video postato sulla sua pagina, ci ha tenuto a precisare che non si può pensare che la loro relazione sia finita se lei viaggia per lavorare e lui non l’accompagna. La Salemi ha voluto lanciare un messaggio di indipendenza a tutte le ragazze, soprattutto quelle giovani, che la seguono, sottolineando il fatto che “è importante che ognuno si costruisca il proprio futuro“. Non è detto che il partner debba stare per forza con lei dappertutto e la stessa cosa vale per Pierpaolo.