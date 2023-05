Pierpaolo Pretelli presto in un noto programma Rai? L’indiscrezione

Pierpaolo Pretelli potrebbe presto tornare su Rai 1. Dopo aver partecipato a “Tale e quale show” ed essere stato chiamato da Mara Venier per affiancarla in diverse puntate di “Domenica In”, l’ex vippone sarebbe pronta a sbarcare in un altro programma targato ‘Mamma Rai‘. Di cosa si tratta? Ebbene, si vocifera che lo showman potrebbe prendere parte alla nuova edizione di “Ballando con le stelle“, che partirà il prossimo autunno sempre in prima serata su Rai 1.

A lanciare la notizia è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano, che ha pubblicato sulle sue Instagram Stories la notizia secondo la quale starebbe circolando la voce su una possibile partecipazione di Pierpaolo al talent show di Milly Carlucci. Dopo il ritorno in Mediaset prima al “GF Vip Party” e, poi, a “Back to school”, pare che Pretelli approderà nuovamente verso la Rai. Naturalmente, si tratta ancora solamente di un’indiscrezione, dato che mancano ancora molti mesi all’inizio della nuova stagione televisiva. Tuttavia, un gesto social dell’ex velino sembrerebbe confermare il gossip.

Proprio recentemente, infatti, Pretelli ha iniziato a seguire Milly Carlucci, la padrona di casa di “Ballando con le stelle”. Andando sul profilo ufficiale dell’influencer, la conduttrice appare proprio come l’ultima persona tra i suoi following. La domanda, dunque, sorge spontanea: ci sarà già stata una riunione tra i due? Tutte le strade sembrerebbero indicare di si. Insomma, non resta che attendere per scoprire cosa succederà e se vedremo effettivamente Pierpaolo sulle piste da ballo di Rai 1.

Ballando con le Stelle: sono iniziate le selezioni

Nel frattempo, sono già iniziate le selezioni per i danzatori che faranno parte del corpo di ballo della nuova edizione di “Ballando con le Stelle”. Milly Carlucci è partita con il suo “Ballando con le stelle on the road”, che toccherà le zone di Bergamo, Caserta e Roma. Oltre a Milly, a giudicare ci saranno vari protagonisti del programma di Rai 1: Sara Di Vaira, Alessandra Tripoli, Veera Kinnunen, Anastasia Kuzmina, Tove Villfor, Lucrezia Lando, Giada Lini, Simone Di Pasquale, Samuel Peron e Angelo Madonia.

Le selezioni saranno divise in due fasi: la prima sarà solamente online, in cui verranno valutate le domande di partecipazione presenti nel video inviato alla giuria tecnica. Una volta passata questa tappa, si passerà al secondo step in una delle tre location prima menzionate: a Bergamo il 20 e 21 maggio, a Caserta il 27 e 28 maggio e a Roma il 10 e l’11 giugno.