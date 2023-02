Novità in vista per Pierpaolo Pretelli: presto condurrà un programma su Rai Due! Meglio precisare sin da subito, per evitare illusioni e false speranze nei fan, che non si tratta di una stagione intera affidata a lui. Nulla di tutto questo, in Rai non hanno ancora pensato di affidare una trasmissione a Pierpaolo ma quella in arrivo potrebbe essere una prova, un test a tutti gli effetti per vedere come se la cava. E soprattutto come reagirà il pubblico, è chiaro.

La notizia è stata lanciata da Tv Blog, secondo il quale prossimamente Pierpaolo Pretelli sarà conduttore di Bella Ma’. Necessario ribadire l’invito a tenere a freno l’entusiasmo: sarà al timone del programma per una sola puntata. Non si parla né di addio né di sostituzione di Pierluigi Diaco, che anzi potrebbe essere felice di accogliere Pretelli nella sua squadra. Questo perché non solo gli affiderà temporaneamente il suo programma ma anche perché prima lo avrà come ospite. Un ospite un po’ diverso, perché l’ex gieffino si presterà a un gioco.

Nelle prossime puntate Bella Ma’ si trasformerà un po’ in Uomini e Donne: è previsto un nuovo spazio dedicato al corteggiamento. Più che di Uomini e Donne, però, è il caso di parlare di Uomini e Nonne, questo il nome dato al format. Delle signore over avranno a che fare con il corteggiamento di uomini più giovani. Uno degli uomini più giovani sarà proprio Pierpaolo, che inaugurerà questo nuovo spazio di Bella Ma’.

Quando arriverà allora il momento di vederlo all’opera alla conduzione? Accadrà fra quale giorno, per essere più precisi dopo il Festival di Sanremo. L’annuncio arriverà domani, in occasione di Uomini e Nonne per l’appunto. Pierpaolo Pretelli condurrà Bella Ma’ per una puntata, ma cosa farà? A lui spetterà il compito di intervistare prima lo stesso Diaco e poi Giulia Salemi, la sua fidanzata. Nei prossimi giorni magari si conoscerà il giorno preciso di questo appuntamento speciale, intanto i fan si chiedono se questo potrebbe essere l’inizio di una collaborazione più stretta tra Pretelli e mamma Rai.