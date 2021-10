Pierpaolo Pretelli piange a Domenica In per il regalo di Giulia Salemi

Domenica 17 ottobre Pierpaolo Pretelli è stato intervistato da Mara Venier a Domenica In. Un piccolo grande sogno che si avvera per l’ex concorrente del Grande Fratello Vip, la cui carriera in tv ha spiccato il volo dopo la partecipazione al reality show. Nel programma Rai Pretelli ha ricordato i suoi esordi nel mondo dello spettacolo come Velino di Striscia la notizia e ha parlato dell’esperienza nella Casa più spiata d’Italia.

Tra una confidenza e l’altra è stato impossibile non menzionare la storia d’amore tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. Una relazione sbocciata proprio nel bunker di Cinecittà e diventata, a un anno di distanza, più forte e solida che mai. Così solida che, secondo gli ultimi gossip, Pretelli farà presto la proposta di matrimonio alla sua Giulietta, molto probabilmente durante l’ultima puntata di Tale e Quale Show.

La sorpresa di Giulia Salemi in tv

Intanto ora è stata l’influencer italo-persiana a fare una sorpresa al fidanzato. Un video messaggio toccante ed emozionante, che ha fatto piangere Pierpaolo Pretelli. La Salemi ha ricordato tutte le tappe del loro amore e si è detta felice per il loro legame. Un legame che ha cambiato la vita di entrambi e che ha reso Giulia una donna più sicura, amata e matura.

Dolci parole che hanno commosso Pierpaolo Pretelli. In lacrime il 31enne ha confidato:

“Sto vivendo un momento magico e questo grazie a lei. Giulia crede in me e mi dà quella benzina, quella forza a realizzare i miei sogni”

Durante l’ospitata a Domenica In Pretelli ha inoltre svelato che lui e Giulia Salemi saranno i padrini della piccola Sophie, la figlia del fratello di Pierpaolo che è nata da poco. I parenti del concorrente di Tale e Quale Show hanno ufficialmente messo da parte tutti i pregiudizi nei confronti della modella e giovane conduttrice.

Con la sua simpatia e gentilezza Giulia Salemi ha saputo conquistare – fuori dal Grande Fratello Vip – tutti i parenti di Pierpaolo Pretelli e oggi è parte integrante della famiglia.