Pierpaolo Pretelli: la nuova fidanzata è Jay Gigli di Jas & Jay

Pierpaolo Pretelli e Jay Gigli stanno insieme

Svelata finalmente l’identità della nuova fidanzata di Pierpaolo Pretelli, l’ex Velino di Striscia la notizia. Il modello 28enne aveva annunciato una nuova frequentazione amorosa nel salotto di Barbara d’Urso ma aveva preferito non rivelare il nome della fortunata. A farlo ci ha pensato il settimanale Vero, che ha beccato l’ex corteggiatore di Teresa Langella in atteggiamenti intimi con Jay Gigli, la disc jockey e soubrette del duo Jas & Jay. I due hanno trascorso una serata romantica tete-à-tete: prima hanno cenato in un noto ristorante della Capitale poi si sono lasciati andare a coccole e tenerezze. Fuori dal locale, Jay e Pierpaolo si sono abbracciati, si sono tenuti per mano e si sono sfiorati con delicatezza. Poi si sono scambiati un romantico bacio, che prova la forte attrazione che c’è tra Pretelli e la Gigli Al momento i diretti interessati non sono ancora usciti ufficialmente allo scoperto: lo faranno dopo queste foto?

Pierpaolo Pretelli: chi è l’esuberante Jay Gigli

Jay Gigli, classe 1994, è la figlia del più noto cantante Carlo Gigli. Con la sorella maggiore Jasmine, nata nel 1989, forma il duo di dj Jas e Jay presente nel cast di Mezzogiorno in famiglia, il programma in onda tutti i sabati e le domeniche su Rai 2, dal 2016. Ad oggi si sa poco e nulla della vita privata della ragazza, che fino ad oggi non è mai stata al centro di gossip e pettegolezzi.

Pierpaolo Pretelli ha un figlio da Ariadna Romero

Diversa la posizione di Pierpaolo Pretelli, che ha un figlio di un anno – il piccolo Leonardo – avuto dalla modella e attrice cubana Ariadna Romero.