Pierpaolo Pretelli non ha apprezzato l’ultimo post dell’ex Ariadna Romero

A Pierpaolo Pratelli non è piaciuto l’ultimo post Instagram dell’ex compagna Ariadna Romero. E a Pomeriggio 5 l’ex Velino di Striscia la notizia non è riuscito a nascondere la delusione. Ma cosa è successo? Qualche settimana fa l’ex corteggiatore di Uomini e Donne è stato avvistato di nuovo con la modella e attrice cubana. I due hanno un figlio piccolo, Leonardo, e resteranno dunque legati per sempre, ma i paparazzi hanno insinuato un presunto ritorno di fiamma dopo la partecipazione di Ariadna all’Isola dei Famosi. Ebbene le foto hanno infastidito parecchio la Romero, che su Instagram ha addirittura invitato Barbara d’Urso a non riprendere nelle sue trasmissioni certi gossip totalmente infondati.

Il post di Ariadna Romero sul presunto ritorno di fiamma

Pierpaolo Pretelli risponde al post di Ariadna Romero

“È stata un po’ esagerata. Addirittura ha scritto che non vorrebbe più essere associata al mio nome: non sono mica un criminale“, ha dichiarato Pierpaolo Pretelli a Pomeriggio 5. Il modello non ha quindi condiviso il gesto dell’ex compagna, che lo ha reso padre due anni fa del piccolo Leonardo. Nel salotto di Barbara d’Urso Pierpaolo ci ha tenuto a chiarire che anche da parte sua la relazione con Ariadna è morta e sepolta. Dopo l’esperienza a Temptation Island Vip nelle vesti di tentatore e il ruolo da corteggiatore di Teresa Langella a Uomini e Donne, Pretelli ha finalmente voltato pagina.

Pierpaolo Pretelli ha una nuova fidanzata: l’annuncio

“Ho conosciuto un’altra persona, sto frequentando una ragazza”, ha annunciato Pierpaolo Pretelli in diretta tv. Il nome della fortunata? Al momento non ci è dato sapere: la storia è ancora agli inizi e il giovane vuole andarci coi piedi di piombo. Se son rose fioriranno!