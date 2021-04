Pierpaolo Pretelli e Salemi a Temptation Island? Giulia rompe il silenzio

Da settimane sono aperti i casting per Temptation Island 2021. Le selezioni per partecipare al docu-reality sono rivolte a uomini e donne, sia single che in coppia. Il celebre programma firmato Maria De Filippi sta preparando il cast per l’avvio della nuova stagione in prima serata su Canale 5 in estate. Secondo indiscrezioni, non ci sarà la versione Vip ma soltanto un’unica edizione di Temptation condotta da Filippo Bisciglia. Tra i personaggi famosi dovrebbero esserci anche Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. Nei giorni scorsisi era parlato anche della partecipazione di Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò, ma la coppia ha più volte smentito sui social.

In una intervista rilasciata alla rivista NuovoTv, Giulia Salemi ha rotto il silenzio su Temptation Island dichiarando: “Non ne sappiamo nulla”. Al momento, dunque, sembra che i Prelemi non ci saranno. Non potrebbe essere più felice l’influencer italo-persiana. Non solo la storia d’amore con Pierpaolo va a gonfie vele, ma anche sul lavoro è arrivata la grande occasione. Dal 16 aprile prossimo Giulia Salemi condurrà un programma sulla piattaforma streaming MediasetPlay chiamato Salotto Salemi.

Questa trasmissione sarà tutto al femminile, è un progetto al quale stava lavorando prima di partecipare alla quinta edizione del Grande Fratello Vip e, una volta terminata la sua avventura, si c’è ributtata a capofitto. È riuscita a concentrarsi positivamente, anche perché si sente serena, felice in amore e tutti i tasselli della sua vita si sono incastrati bene, almeno per ora. In ogni puntata inviterà nel suo salotto ospiti speciali, scelte appositamente da lei, e le intervisterà mentre le trucca. In più Giulia Salemi insegnerà make-up e tutti i segreti per un trucco da favola: “Un format innovativo e super fresco. Sono emozionata per il mio debutto come conduttrice televisiva”.

La madre Fariba Tehrani è una delle concorrenti dell’Isola dei Famosi 2021 ancora in gara. Proprio su di lei Giulia ha confessato che è stupenda e geniale per essere riuscita a fare il contorno occhi con la protezione solare totale. Ora si entrerà nel vivo del gioco e si è detta sicura che regalerà grandi emozioni al pubblico:

“Sono fiera di lei perché dimostra che per mettersi in gioco non conta l’età, bensì la testa”

La naufraga è finita al centro delle polemiche per avere spoilerato l’esistenza di Playa Esperanza. Per lei non c’è stata nessuna conseguenza. Ilary Blasi, che ha fatto il pieno d’ascolti lunedì 12 aprile 2021, ha mostrato la clip in questione.

Appena arrivata in Palapa la donna si è avvicinata ai compagni di gioco e ha sussurrato a Elisa Isoardi eliminata che esiste un’altra Isola. Al momento la Esperanza è occupata dall’ex conduttrice di Rai1, Vera Gemma e Miryea Stabile.