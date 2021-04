Ascolti tv ieri, 12 aprile 2021: Isola dei Famosi fa boom. Vince La Fuggitiva

Nelle ultime settimane L’Isola dei Famosi aveva perso pubblico e share. Partita dal 21,68% di share, 3.602.000 spettatori, aveva fatto registrare il 17,10% e 3.111.000 la scorsa settimana. Come rivelano gli ascolti tv di ieri, lunedì 12 aprile 2021, il reality show condotto da Ilary Blasi è risalito toccando quota 3.440.000 spettatori pari al 19,94% di share. La Fuggitiva su Rai1, invece, ha totalizzato il 20,8% di share pari a 5 milioni di spettatori.

Diversi i momenti chiave della puntata dell’Isola dei Famosi: dalla ribellione di Brando Giorgi, che ha deciso di isolarsi, al ritorno di Elisa Isoardi, Vera Gemma e Miryea Stabile sull’Isola. Angela Melillo è stata punita per avere infranto il regolamento aiutando Elisa Isoardi a mangiare una ricompensa che non aveva guadagnato. Drusilla Gucci è stata eliminata e ha rifiutato Playa Esperanza. In studio è arrivato Akash Kumar che sui social ha dichiarato di avere asfaltato conduttrice e opinionisti, ma questo solo nella sua testa perchè non corrisponde alla verità dei fatti.

Di seguito gli ascolti tv di ieri degli altri canali: Rai2 Troppo Napoletano 1.100.000 (4,3%). Italia 1 Fast & Furious 5 1.540.000 spettatori (6,6%). Rai3 Report 3.066.000 (12,1%). Rete4 Quarta Repubblica 1.007.000 (4,8%). La7 Black Rain – Pioggia Sporca 380.000 spettatori (1,6%). Tv8 Quattro Ristoranti 412.000 spettatori (1,6%). Nove Il Monaco 350.000 spettatori (1,4%).

Ascolti Barbara d’Urso: Pomeriggio 5 tallona La Vita in Diretta di Alberto Matano

Mentre Alberto Matano si mantiene stabile e in linea con gli ascolti tv, Barbara d’Urso si è avvicinata al contenitore di informazione del pomeriggio di Rai1. Come dimostrano gli ascolti di ieri, La Vita in Diretta ha ottenuto una media di 2.383.000 spettatori con il 17% (presentazione: 1.933.000 – 15,3%). Pomeriggio Cinque, invece, ha fatto compagnia a 2.182.000 spettatori con il 16,7%, nella prima parte, a 2.321.000 spettatori nella seconda parte con il 16%.

Anche tra Mattino 5 e Storie Italiane c’è stato un avvicinamento. A trionfare sono stati Federica Panicucci e Francesco Vecchi. La prima parte del programma condotto da Eleonora Daniele ha ottenuto 1.131.000 spettatori (17,7%). Mattino Cinque ha intrattenuto 1.172.000 spettatori (18,5%), nella prima parte, 1.157.000 spettatori nella seconda parte (18,4%).

La seconda parte di Storie Italiane ha subito un calo di ascolti conquistando 1.203.000 spettatori con il 15,3%. Forum con Barbara Palombelli su Canale 5 è arrivato a 1.688.000 telespettatori con il 16,8%.