Pierpaolo Pretelli e Manila Gorio insieme: la testimonianza di Eliana

Nella serata di ieri, Manila Gorio a Live – Non è la d’Urso è tornata a parlare del suo rapporto con Pierpaolo Pretelli, attualmente concorrente del Grande Fratello Vip 5. Sui suoi profili social, aveva raccontato di avere avuto una relazione con il gieffino, il quale si sta legando sentimentalmente a Elisabetta Gregoraci nella Casa. Gli opinionisti presenti nel salotto di Barbara d’Urso non sembravano credere al racconto fatto dalla modella, nel corso della diretta di serata di ieri. Per rendere ancora più forte la sua verità, Manila ha fatto sapere che esistono in realtà dei testimoni. Ebbene, la Gorio ha citato in questo caso Eliana Michelazzo. Quest’ultima, che intanto seguiva la trasmissione della d’Urso, non si è tirata di certo indietro. L’ex agente di Pamela Prati ha scelto di replicare alle dichiarazioni fatte da Manila, attraverso il suo account ufficiale di Instagram. Condividendo alcune Stories, Eliana ha raccontato la sua versione dei fatti, ammettendo di aver visto Manila e Pierpaolo insieme.

Pierpaolo Pretelli e Manila Gorio, il presunto flirt: arriva la testimonianza di Eliana Michelazzo

Pierpaolo sta vivendo la sua esperienza nella Casa più spiata d’Italia, dove appare fortemente interessato alla Gregoraci. Il gieffino non sa ancora che il gossip lo vede protagonista anche di un presunto flirt del passato con la Gorio. Quest’ultima ha ribadito la sua storia e, quando ha rivelato che Eliana è una testimone, Daniele Interrante non è riuscito a trattenere le risate a Live – Non è la d’Urso. Ed ecco che la Michelazzo ha preso la palla al balzo per dire la sua. Scendendo nel dettaglio, Eliana ha ammesso sui social di essere stata a una festa in un locale di Roma insieme a Manila. Tra quest’ultima e Pretelli, secondo quanto ha raccontato in queste ore la Michelazzo, pare ci fosse confidenza “come tra persone normali che si conoscono, che si sentono”. Pertanto, Eliana ha confermato che, effettivamente, Pierapolo e Manila si sarebbero sentiti. “So che più volte si sentivano”, ha continuato la Michelazzo. Ovviamente non può sapere cosa è poi accaduto tra loro.

Pierpaolo Pretelli e Manila Gorio, il gossip continua: Eliana Michelazzo dice la sua e si scaglia contro Daniele Interrante

Nella notte Eliana ha scelto di fare chiarezza sulle dichiarazioni di Manila su Pierpaolo, visto che è stata tirata in ballo durante la diretta del programma della d’Urso. Ma a infastidire la Michelazzo, quando la Golio l’ha citata come testimone, è stata la risata di Interrante. “Sai che ti dico? Che mi sono rotta le pa..e. Quando vi servivo, eravate tutti tappetini, ora a Eliana le sputate in faccia”, ha dichiarato furiosa Eliana attraverso il suo account ufficiale di Instagram. Dopo di che, ha condiviso un messaggio in cui ha affermato di non voler mettere bocca sulle relazioni altrui, ma ha anche dichiarato: “Non penso che Manila sia così stupida”.