Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, voci di crisi sempre più insistenti: rivelazioni e “prove”

Nuove voci di crisi sulla coppia formata da Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi: a rinfocolare le indiscrezioni sul presunto momento di instabilità sentimentale tra i due influencer è Gabriele Parpiglia che, nella sua newsletter, ha raccontato un paio di episodi curiosi avvenuti di recente. Il giornalista ha rivelato che l’ex velino di Striscia la Notizia “si è goduto una serata in libera uscita nel locale di Philipp Plein accerchiato da bellissime ragazze”. Da sottolineare che non è successo nulla di compromettente. Colpisce però che da tempo Pierpaolo e Giulia non si mostrano assieme pubblicamente. Parpiglia ha anche snocciolato un altro retroscena: “Salemi invece è inseparabile dal giovane influencer e modello Mattia Basso”.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: nuove voci di crisi

“Basta questo per dire che i due sono in crisi (voce che circola da tempo)? Chissà”, ha concluso il giornalista. Sui social i due influencer continuano a essere attivi, ma quasi mai nell’ultimo periodo si immortalano insieme. Entrambi, però, non mancano di mostrarsi con Kian, il loro figlio nato il 10 gennaio 2025.

Pretelli, intervistato a Verissimo nelle scorse settimane (anche in questo caso nessuna ospitata di coppia, come è spesso accaduto in passato), ha dichiarato che lui e la compagna, dopo essersi esposti molto sui social negli anni precedenti, hanno deciso di fare un passo indietro e di non voler essere schiavi della curiosità dei follower. A Silvia Toffanin ha anche confidato che il suo rapporto sentimentale vive di alti e bassi. “Ma va tutto bene”, ha aggiunto, per poi però riferire che l’arrivo di un figlio provoca “disequilibrio” nella coppia.

Dunque da un lato, sia Salemi sia Pretelli, nelle ultime dichiarazioni pubbliche sul loro rapporto, hanno affermato che qualche problema c’è stato, salvo subito precisare che si tratta di tipiche incomprensioni che vive ogni legame durevole. Dall’altro lato ci sono i fatti che per alcuni sono coincidenze, per altri prove che la storia d’amore non sarebbe più solida come un tempo.

Di che fatti si sta parlando? Pierpaolo e Giulia compaiono pubblicamente e sui social sempre meno insieme, quando rispondono sulla loro relazione dicono che va tutto bene ma che non mancano divergenze, di fronte alle voci di crisi non intervengono con smentite secche e puntuali. Dettagli che secondo alcuni presunti ben informati sarebbero conferme che la love story starebbe attraversando un periodo tutt’altro che roseo.