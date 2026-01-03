Piero Pelù torna single, annuncio a sorpresa: “Gianna Fratta? Il mio matrimonio è finito”

Annuncio a sorpresa di Piero Pelù. Il rocker fiorentino 63enne, attraverso una storia pubblicata sul suo profilo Instagram nel primo pomeriggio di sabato 3 gennaio 2026, ha rivelato che il suo matrimonio è arrivato al capolinea. Il cantante, dal 2019, era sposato con la direttrice d’orchestra Gianna Fratta (52 anni). I fiori d’arancio erano arrivati dopo tre anni di fidanzamento. Galeotto fu un incontro in Calabria con Pelù, avvenuto nel 2016. Quest’ultimo, nel rendere nota la fine della relazione, non ha usato toni strappalacrime, tantomeno drammatizzazioni. In modo sobrio ha raccontato che il rapporto si è concluso definitivamente e legalmente, aggiungendo che nonostante la rottura con l’ex moglie è rimasto il rispetto.

Piero Pelù annuncia la fine del matrimonio con Gianna Fratta

L’ex leader dei Litfiba, dopo aver fatto una premessa in cui ha spiegato che ha deciso di rendere pubblica la fine delle sue nozze soltanto per evitare gossip e voci di corridoio, ha narrato come la love story sia giunta al termine: “La storia tra me e Gianna è definitivamente, legalmente e rispettosamente finita. Abbiamo passato anni molto belli insieme, ma ora le nostre strade si sono separate”. Pelù ha aggiunto che la “vita continua con un bellissimo bagaglio umano da preservare col massimo rispetto reciproco”. Quindi la raccomandazione ai ‘curiosi’ e agli ‘indiscreti’ a non commettere alcuna interferenza nelle sue faccende private.

Il silenzio di Gianna Fratta e le tappe di una love story vissuta sempre nella riservatezza

“In un’epoca di guerre e violenza senza precedenti credo che dobbiamo solo volerci bene e lottare tutti uniti per la Pace, il resto è solo distrazione di massa”, ha concluso il rocker. Nessuna dichiarazione invece da parte di Gianna Fratta che, al pari di Pelù, è sempre stata molto riservata sulle sue questioni personali.

Entrambi hanno infatti sempre vissuto con grande riserbo sia gli anni del fidanzamento (basti pensare che si sono conosciuti nel 2016, ma sono usciti allo scoperto nel 2018), sia quelli da marito e moglie. In merito alle cause inerenti alla fine del rapporto coniugale, silenzio tombale. Non è emerso alcun dettaglio.

I due si erano uniti con rito civile a Firenze. A celebrare la funzione fu il sindaco del capoluogo toscano, Dario Nardella. Pelù si presentò al grande giorno fedele al suo stile rockettaro, indossando una giacca a righe e sfoggiando il suo classico pizzetto curato, mentre Gianna aveva optato per un look sobrio con abito crema e bouquet delicato.