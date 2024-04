Piero Pelù confessa: “Ho avuto la depressione”. Come sta ora

Piero Pelù dopo un lungo silenzio e dopo aver annullato il tour è tornato sui social ed ha raccontato cosa gli è successo: ha avuto un periodo di forte depressione. Ora sta finalmente meglio, grazie soprattutto alla musica. Così ha spiegato il tutto. I fan non vedevano l’ora di un suo ritorno.

Il cantante circa 10 mesi fa ha dovuto improvvisamente rinunciare a tutte le date fissate per i concerti perché aveva subito un forte shock acustico a seguito di alcune prove. Da lì poi c’è stato un misterioso silenzio e in molti si sono chiesti cosa gli fosse successo. Si era pensato anche che la caduta che aveva avuto qualche mese prima da un palco avesse potuto influire. Sono state fatte le ipotesi più assurde.

Poche ore fa il cantante è riapparso sui social scrivendo una lunga lettera in cui ha confessato che, a seguito di quell’incidente acustico, è entrato in depressione.

“Ciao a tutti, 10 mesi fa vi scrivevo che avevo subito un forte shock acustico in studio di registrazione e che ero costretto a rimandare in blocco il mio Tour…In questo periodo ho combattuto la depressione e solo grazie alla Dea musica ne sono uscito“

Pelù ha spiegato che la musica per lui è stata una via d’uscita. Il fatto di dover scrivere, produrre, realizzare qualcosa e potersi sfogare in questo modo, l’ha aiutato ad andare avanti. Così la sua più grande passione si è dimostrata anche un’ancora di salvezza in uno dei periodi più bui della sua vita.

“Solo grazie alla Dea musica ne sono uscito, ho tirato fuori le unghie, i denti, sputato l’anima, scritto cose nuove e urgentissime e elaborato altre idee che erano rimaste chiuse nel mio sconfinato archivio“.

Così l’artista non solo è pronto per tornare ad esibirsi sui palchi di tutta Italia, ma presento usciranno nuove canzoni: i fan possono tornare a respirare.

I commenti sui social: fan in festa

In tanti subito hanno mostrato contentezza per questo suo ritorno e anche molti suoi colleghi in queste ore gli stanno mandando commenti per mostrargli vicinanza. Tra i cantanti ci sono: Orietta Berti, i Jalisse e Frankie hi-nrg.

Oltre a questi, i tantissimi fan, che per mesi non hanno ricevuto notizie sull’artista, hanno espresso la massima contentezza dopo tanta preoccupazione. Non vedono l’ora di poter ascoltare nuove canzoni e di poter tornare a cantare i suoi brani più celebri dal vivo sotto un palco.