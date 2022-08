Piero Chiambretti: svelato il suo nuovo programma in prima serata

Svelato il nuovo programma di Piero Chiambretti su Canale 5, che andrà in onda la prossima stagione: si chiamerà La carica dei 100 e 1. A rivelare in anteprima la novità che riguarda il noto conduttore è TvBlog, proprio in queste ore. Protagonisti dello show saranno ben cento bambini, all’interno dello studio. Il titolo, come si può notare, fa un chiaro riferimento al celebre film Disney La carica dei 101. I 100 bambini saranno guidati da quell’uno, che sarà appunto Chiambretti. Si presenta già come un programma di intrattenimento che avrà il compito di portare risate e leggerezza nelle case degli italiani.

Scendendo ancora di più nel dettaglio, i bambini che parteciperanno a La carica dei 100 e 1 avranno un’età compresa tra i 6 e gli 11 anni. I casting sono già in corso e di essi se ne sta occupando la Sdl 2005 di Sonia Bruganelli, che solo qualche giorno fa ha dovuto rispondere alle polemiche nate per via della scelta di dare il ruolo di Bonas a Sophie Codegoni nella nuova edizione di Avanti un altro. Tornando al nuovo programma di Chiambretti, ormai sembra accertato che non avrà come titolo Talentissimo Me, come era stato annunciato durante la presentazione dei palinsesti di Mediaset lo scorso mese di giugno.

Infatti, quella era stata un’indicazione provvisoria, che non riusciva a definire bene l’idea che bisogna farsi sul nuovo show. Il motivo? Non si tratterà di un talent show, dove i bambini dovranno mostrare i loro talenti. In realtà, il programma vedrà Chiambretti a stretto contatto con i bambini che vi parteciperanno. Tra loro ci saranno dei confronti senza filtri e “comandi esterni allo scopo di tirar fuori verità, leggerezza e una loro lettura spontanea del presente”.

A giugno, il conduttore rivelava di avere un desiderio: quello di avvicinarsi al mondo dei bambini, in quanto ritiene che sia “più interessante di quello maturo”. In effetti, i più piccoli non hanno dei preconcetti. Dunque, sarà interessante ascoltare le loro opinioni su ciò che accade al giorno d’oggi. Per Chiambretti La Repubblica delle Bambine rappresentò un esperimento che “si rivelò gratificante”.

Ora non resta che attendere per scoprire tutti i dettagli su La carica dei 100 e 1. Nel frattempo, è stata fissata la data di partenza, che corrisponde al mese di gennaio 2023. Lancerà, quindi, il nuovo anno. Dopo ben quattro anni di distanza da Cr4, La Repubblica delle Donne, Chiambretti è pronto a tornare protagonista della prima serata.