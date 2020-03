Piero Chiambretti, la madre è morta a causa del Coronavirus

Felicita Chiambretti è morta: addio alla madre del conduttore

La madre di Piero Chiambretti, Felicita, è morta stroncata dal Coronavirus: è ancora una giornata di dolore, questa, in cui la Protezione Civile ha già annunciato dati allarmanti sulla pandemia scatenata dal Covid-19. A dare la notizia della morte è stato Dagospia con un aggiornamento veloce: “Flash! – Lutto per Piero Chiambretti: è deceduta l’amatissima madre, Felicita, stroncata dal Coronavirus all’ospedale “Mauriziano” di Torino”. Ricordiamo che lo stesso conduttore è stato ricoverato in quanto positivo al virus una settimana fa; sul suo conto Dagospia non ha rivelato informazioni ma sulla madre purtroppo ha dovuto dare la brutta notizia.

Piero Chiambretti madre deceduta: le condoglianze del Web dopo la notizia

Il decesso della madre di Chiambretti è una notizia di questi minuti, quindi non sappiamo nient’altro al riguardo. Il Web ha iniziato a scrivere messaggi di condoglianze al conduttore non appena la notizia ha iniziato ad essere battuta. “Le mie più sentite condoglianze – questo il messaggio di Vladimir Luxuria – per mamma Felicita a Piero Chiambretti. Non ce l’ha fatta…”. Si tratta di una notizia giunta all’improvviso e che nessuno avrebbe mai voluto dare soprattutto in giorni particolari come questi, in cui vengono annunciati morti continue e contagi in aumento ogni giorno. Bisogna aspettare il 25 marzo per scoprire se le misure adottate sortiranno gli effetti sperati.

La mamma di @PChiambretti non ce l’ha fatta 😢 le mie più sentite condoglianze — vladimir luxuria (@vladiluxuria) March 21, 2020

#CR4 – La Repubblica delle Donne a causa del Covid-19

Ricordiamo che per via del Covid-19 è stato sospeso anche #CR4 – La Repubblica delle Donne, noto programma del conduttore a cui avevano preso parte anche Cristiano Malgioglio e Iva Zanicchi che per fortuna stanno bene. Condoglianze a Chiambretti affinché possa superare questo momento così difficile.