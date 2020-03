Chiambretti, contattate 400 persone da Mediaset: situazione sotto controllo

Piero Chiambretti, contattate più di 400 da Mediaset: situazione sotto controllo, parla una fonte aziendale

La notizia della positività al coronavirus di Piero Chiambretti (poi in parte smentita) ha provocato parecchia apprensione nell’ambiente televisivo vicino a #Cr4 La repubblica delle donne. Tuttavia, coloro che hanno avuti contatti di recente con il conduttore pare che possano tirare un sospiro di sollievo. A raccontarlo una fonte anonima del Biscione che ha spiegato a Libero Quotidiano che la situazione è sotto controllo. Ma riavvolgiamo il nastro: il 17 marzo tutte le agenzie stampa hanno battuto la notizia del contagio del presentatore e di sua madre. Per la mamma la notizia è stata confermata mentre per Chiambretti non del tutto. Da quanto trapelato finora il tampone è stato definito “incerto”. Fatto sta che Mediaset si è subito attivata, ben in anticipo rispetto alla notizia del 17 marzo.

“Adesso che è terminato quel periodo di quarantena dall’ultima volta in cui Piero è stato a Mediaset c’è maggiore tranquillità”

Su Libero Quotidiano si legge: “Una fonte segreta, molto vicina al format di Rete4, mette le cose in chiaro e rivela: ‘L’ultima volta che Chiambretti ha messo piede a Cologno è stato il 3 marzo. Nei 14 giorni successivi sono state contattate circa 400 persone – tra uomini e donne – che lavorano con lui a quel programma. Nessuno ha presentato sintomi da Coronavirus per tutti i 14 giorni.” Notizie rassicuranti: “Adesso che è terminato quel periodo di quarantena dall’ultima volta in cui Piero è stato a Mediaset c’è maggiore tranquillità”.

Piero Chiambretti e mamma Felicita, si attendono notizie: il mondo della tv si stringe attorno al conduttore sui social

Ricordiamo che secondo gli esperti il periodo di incubazione del Covid-19 è di 14 giorni, quindi, a oggi, per coloro che sono stati in contatto con Chiambretti il 3 marzo non dovrebbe in teoria esserci più pericolo. Resta da capire quali siano le condizioni di salute di Chiambretti e della madre Felicita. Nel frattempo sui social molti personaggi della tv hanno scritto dei messaggi di sostegno al conduttore.