Piero Barone e Valentina Allegri, incontro romantico in aeroporto: le foto

Piero Barone de Il Volo cotto di Valentina Allegri: le foto esclusive dell’incontro in aeroporto

Piero Barone e Valentina Allegri sono sempre più innamorati. Tra i due, come dimostrano le foto pubblicate in esclusiva dal settimanale Oggi, le cose non potrebbero andare meglio. La neo coppia, adesso, si frequenta alla luce del sole e non si nasconde. Di recente, infatti, il tenore de Il Volo e la figlia di Massimiliano Allegri sono stati beccati insieme in aeroporto. Lui appena sceso dall’aero è andato incontro a Valentina con una rosa rossa in mano e, anche se per poco tempo, non avuto occhi che per lei. Un incontro fugace (perché Piero è subito dovuto scappare via con un taxi) ma decisamente romantico che, come anticipato sopra, non è sfuggito all’occhio vigile dei paparazzi.

Piero Barone e Valentina Allegri sempre più innamorati: baci e coccole in aeroporto

Tra Piero Barone e Valentina Allegri non sono mancati baci e tenerezze durante il loro incontro a Milano. Una volta sceso dal volo arrivato dalla Sicilia, il tenore de Il Volo è stato accolto a braccia aperte dalla fidanzata. Per evitare di perder tempo, inoltre, i due (come scrive il settimanale Oggi) si sono accontentati di un breve scambio di tenerezze nella hall dell’aeroporto di Linate. Dopo 20 minuti, però, Barone è dovuto scappare via verso, probabilmente, uno dei tanti impegno lavorativi che lo tengono oggi impegnato.

Piero Barone fa sul serio con Valentina Allegri: presentazioni in famiglia e l’incontro col padre di lei

Valentina Allegri, oltre a essere molto popolare sui social, è anche la figlia del mister Massimiliano Allegri. Che la storia tra lei e Piero Barone si fosse fatta seria, in realtà, lo si era capito già qualche settimana fa, quando lei, durante un pranzo di famiglia in cui era presente anche Ambra Angiolini (compagna di Massimiliano), lo aveva presentato al padre.