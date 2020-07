Pierluigi Pardo, il futuro dopo l’addio a Tiki Taka è ancora a Mediaset

Pierluigi Pardo rimarrà a Mediaset: dopo l’addio a Tiki Taka il cronista sportivo non dirà addio anche alla rete. Il suo contratto è scaduto a fine maggio e questa notizia unitamente a quella del suo addio a Tiki Taka aveva fatto scattare l’allarme tra i suoi ammiratori. La telecronaca di Pardo per tanti tifosi sportivi è qualcosa a cui non si può rinunciare, infatti. Il conduttore è riuscito a farsi amare dai tantissimi appassionati che seguono le partite di calcio sulle reti Mediaset e pensare a qualcuno in grado di sostituirlo è difficile per molti. Per fortuna la notizia del giorno rincuorerà chi si stava già preparando a una stagione di Champions League senza Pardo, perché così non sarà. Come già saprete, Mediaset manderà in onda una partita a settimana di Champions League anche nella prossima stagione e ha scelto di affidare la telecronaca delle stesse proprio a una delle sue punte di diamante.

Pardo, dopo l’addio a Tiki Taka rimarrà a Mediaset: il nuovo impegno con la Champions

Proprio così, Pierluigi Pardo sarà il telecronista di Champions League delle partite trasmesse sulle reti Mediaset anche nella prossima stagione. Il suo impegno non si è fermato dunque prima del Covid-19, che ha provocato lo stop di campionati e competizioni di tutti gli sport. Pardo tornerà a commentare la Champions già nel mese di agosto, con il ritorno della competizione tra club europei. Un retroscena di Tv Blog ha rivelato oggi però che Pardo rimarrà a Mediaset anche nella prossima stagione calcistica. Le partite trasmesse in chiaro su Canale 5, o su altre reti all’occorrenza, avranno ancora la voce di Pierluigi Pardo per la gioia di tutti i suoi fan. Pardo dunque tornerà a commentare la Champions League nel mese di agosto e poi lo ritroveremo con la nuova edizione del torneo, a partire da ottobre, come telecronista unico.

Pierluigi Pardo commenterà la Champions League anche il prossimo anno: a Tiki Taka arriva Chiambretti?

Resta forse un po’ di amaro in bocca per l’addio a Tiki Taka. C’è chi ancora non si rassegna infatti a dover seguire la trasmissione calcistica senza di lui. Al suo posto dovrebbe arrivare un altro conduttore Mediaset, ovvero Piero Chiambretti.