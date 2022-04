Pierluigi Pardo diventa papà, la nuova compagna è incinta: il sesso

Belle notizie per il commentatore sportivo ex conduttore della trasmissione Tiki Taka. Pierluigi Pardo sta per diventare papà per la prima volta. Lo scoop arriva dalle pagine del settimanale Chi, che riporta che il 48enne affronterà il viaggio della paternità con la sua nuova, misteriosa compagna dopo la rottura con la moglie. Ecco cosa si sa sul lieto evento e qual è il sesso del nascituro.

Pierluigi Pardo diventerà presto genitore. La notizia è stata data da Chi il 27 aprile 2022 e non è stata ancora commentata sui social dal diretto interessato. Ciò che si sa è che il primogenito del giornalista sportivo e commentatore di DAZN sarà un maschietto. In casa Pardo sarà quindi appeso un fiocco azzurro. Non si conoscono per ora ulteriori dettagli, né sulla data prevista per il parto né sul nome che sarà dato alla creatura.

L’identità della neomamma, invece, rimane ignota. Il 48enne, che si dice che da mesi sia accompagnato da una donna, per ora ha voluto nasconderla con cura dalla luce dei riflettori e godersi in intimità il nuovo amore sbocciato dopo la rottura con la moglie Simona. In questo Pardo è stato sempre molto attento, sia sui social che nella vita reale. Chissà se in occasione del lieto evento la compagna del giornalista sportivo uscirà allo scoperto. Non è da escludere comunque il contrario: magari, in un momento delicato come la gravidanza, la coppia preferirà ancor di più la privacy.

Pierluigi Pardo, l’amore dopo la separazione dalla moglie

Il 48enne giornalista sportivo, come è noto, è stato sposato con l’imprenditrice nel settore della pasticceria Simona Galimberti, proprietaria di un laboratorio di torte. Il matrimonio, celebrato nel 2014, è naufragato dopo poco tempo, precisamente nel 2018, anno in cui è arrivata la separazione. Questa, a quanto pare, sarebbe stata conseguenza dei continui impegni lavorativi di lui, che lo avrebbero così costretto ad assentarsi per lunghi periodi dal focolare domestico. Dal legame con la Galimberti non è nato alcun figlio.

A quanto pare quindi il giornalista sportivo ex conduttore di Tiki Taka, attualmente impegnato col programma Supertele – Leggero come un pallone su DAZN, ha intenzione di costruire una famiglia con la sua nuova fiamma.