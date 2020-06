Pierluigi Pardo, contratto scaduto: “Rapporti non idilliaci con Mediaset”, il futuro del conduttore

Pierluigi Pardo, il futuro è nebuloso. Il giornalista, conduttore e telecronista avrebbe dei rapporti non proprio idilliaci con Mediaset, azienda di cui è divenuto volto noto per quel che concerne l’ambito sportivo. Attualmente, rende noto Tv Blog, il ‘vulcanico’ Pardo è uno svincolato di lusso, poiché il suo contratto è scaduto il 31 maggio 2020 e non è ancora stato rinnovato. Tiki Taka, talk calcistico di cui è stato demiurgo, non tornerà in onda nemmeno con la ripresa della Serie A. Lascerà il posto agli speciali di Pressing. Ma c’è un’altra questione da risolvere in casa Mediaset: le telecronache della Champions League che proseguirà quest’estate.

Chi commenterà la Champions League su Mediaset? Nel frattempo si sussurra di rapporti non proprio idilliaci tra Pardo e una parte dei vertici del Biscione

“Per Tiki Taka è allo studio una nuova formula editoriale per la prossima stagione. Con Pierluigi Pardo si valuteranno nuove collaborazioni giornalistiche nell’ambito dell’informazione sportiva”, dichiarava Mediaset pochi giorni fa. Oggi Tv Blog dà altri dettagli sui rapporti professionali tra il conduttore e l’azienda: “I rapporti con Mediaset, stando a voci di corridoio, non sarebbero idilliaci. Almeno con una parte dei vertici. Rimane tuttavia un grande punto interrogativo che riguarda la Champions League, che tornerà in scena ad agosto. Cologno Monzese detiene i diritti in chiaro del match del martedì sera e il telecronista unico designato per gli appuntamento era proprio Pardo.”

Tiki Taka e Pierluigi Pardo, gli interrogativi in casa Mediaset

Resta da capire se il futuro di Pardo sarà ancora a braccetto con Mediaset oppure no. E resta da capire chi commenterà, nel caso in cui si consumerà una separazione, la Champions League sulle reti del Biscione. Altra questione riguarda Tiki Taka: tornerà o meno? Se ne riparlerà più avanti.